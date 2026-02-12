قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇحاممەد ابدەلسالاممەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇسىلمان اقساقالدار كەڭەسىنىڭ جانە شەيح زايد اتىنداعى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىنىڭ باس حاتشىسى مۇحاممەد ابدەلسالاممەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ارەنادا بەدەلدى ءارى ىرگەلى ينستيتۋتتاردىڭ ءبىرى سانالاتىن مۇسىلمان اقساقالدار كەڭەسىنىڭ ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىپ جاتقان ماڭىزدى جوبالارى مەن باستامالارىنا قولداۋ ءبىلدىردى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، تولەرانتتىلىق جانە بەيبىت ءومىر ءسۇرۋ قاعيداتتارىن، سونداي-اق گۋمانيزم قۇندىلىقتارىن ورنىقتىرۋدا يسلام ءدىنىنىڭ ماڭىزى ايرىقشا، مۇنداي ۇستانىم قازاقستاننىڭ ساياساتىمەن تولىق ۇندەسەدى.
مەملەكەت باسشىسى ۇيىمنىڭ ورتالىق ازياداعى العاشقى وكىلدىگى ەلىمىزدە اشىلعانىن ەرەكشە ىلتيپاتپەن قابىلداعانىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح زايد اتىنداعى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعى بىرلىك پەن جاۋاپكەرشىلىك قۇندىلىقتارىن دارىپتەيتىن حالىقارالىق بەدەلدى ماراپاتتاردىڭ بىرىنە اينالعانىنا توقتالىپ، بۇل ءراسىمنىڭ جاھاندىق ديالوگ جانە ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ىسىنە قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
مۇحاممەد ابدەلسالام قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن قاسىم- جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. سونداي-اق استانادا ۇيىمداستىرىلاتىن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى سەزىنىڭ جۇمىسىنا بەلسەندى اتسالىسا بەرەتىنىن ايتتى.
ول بيىلعى شەيح زايد اتىنداعى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىنىڭ ازەربايجان مەن ارمەنياعا بەرىلگەنىن جانە ەكى ەل اراسىندا بەيبىت كەلىسىم جاساۋعا قازاقستاننىڭ ەرەكشە ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
ءسوز سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى كەڭەستىڭ پرەزيدەنتى، ءال-ازھاردىڭ باس يمامى شەيح احمەد ات-تايەبكە ىزگى سالەمىن جولدادى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن مۇحاممەد ابدەلسالام كونفەسسياارالىق ديالوگتى جانە گۋمانيتارلىق قۇندىلىقتاردى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىن تاپسىرۋ راسىمىنە قاتىسۋشىلارعا بەينەۇندەۋ جولدادى.