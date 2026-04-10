قاسىم-جومارت توقايەۆ عىلىمعا كورسەتىلىپ جاتقان جۇيەلى قولداۋ شارالارىنا توقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە سويلەگەن سوزىندە عىلىمعا كورسەتىلىپ جاتقان جۇيەلى قولداۋ شارالارىنا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- وزدەرىڭىزگە ءمالىم، مەن وسى جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادىم. عىلىمعا بەت بۇرۋ - ءوسىپ- وركەندەۋگە ۇمتىلعان ءاربىر ەلدىڭ تاريحي مىندەتى. ءبىز مۇنى جاقسى تۇسىنەمىز. مەملەكەت عىلىم سالاسىنا ۇنەمى قولداۋ كورسەتۋدە. كەيىنگى 5 جىلدا وسى سالاعا بولىنەتىن قارجى كولەمى 6 ەسەدەن استى. قازاقستاندا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ سانى كوبەيۋدە. عىلىمي جوبالارعا ينۆەستيتسيا سالاتىن بيزنەس وكىلدەرىنە سالىق جەڭىلدىگى بەرىلەتىن بولدى. الدىمىزدا تاعى ءبىر ماڭىزدى مىندەت تۇر. ءبىز جاس عالىمدار عىلىممەن الاڭسىز اينالىسۋى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋىمىز قاجەت. ويتكەنى قازاق عىلىمىنىڭ بولاشاعى - كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ، ويى ۇشقىر جانە ماقساتى بيىك جاستاردىڭ قولىندا. تالاپتى ءارى تالانتتى ازاماتتار كەلەشەكتە ۇلتتىڭ شامشىراعىنا اينالادى. ولار قانىش ساتبايەۆ سياقتى الىپ تۇلعالاردىڭ جولىن جالعايدى. سوندىقتان جاس زەرتتەۋشىلەرگە قامقور بولۋىمىز كەرەك. بۇل باعىتتا ناقتى باستامالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا 600 دەن استام جاس عالىمعا باسپانا بەرىلدى. بۇدان بولەك، ولارعا ارناۋلى گرانتتار بولىنۋدە. جىل سايىن جاس زەرتتەۋشىلەر الەمنىڭ جەتەكشى عىلىمي ورتالىقتارىنا بارىپ، تاجىريبە جيناپ، تاعىلىم الىپ ءجۇر. وسىنداي ناقتى شارالار الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
