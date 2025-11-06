قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكالىق سەناتور ستيۆ دەينستى قابىلدادى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق پارتيادان سايلانعان سەناتورمەن كەزدەسۋدە قازاق-امەريكا قاتىناستارىن نىعايتۋعا پارلامەنتتىك ديپلوماتيانىڭ قوسقان ۇلەسى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى ا ق ش سەناتورىنىڭ قازاقستانعا شىنايى تىلەكتەس ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي كونگرەستىڭ رەسمي مالىمدەمە جاساعانى ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى. بۇل - ەلدەرىمىز اراسىنداعى بۇرىننان كەلە جاتقان ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ دالەلى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ستيۆ دەينس ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ باسىم باعىتتارى جونىندە پىكىر الماسىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن قازاقستان مەن امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندەرىن راستادى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن سەناتور ستيۆ دەينستى ءى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستالدى.
سونداي-اق قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.