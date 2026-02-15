ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتى سەربيانىڭ مەملەكەتتىلىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال سەربيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Вучичті Сербияның Мемлекеттілік күнімен құттықтады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل مەرەكە سەرب حالقىنىڭ ۇلتتىق بىرلىككە، دەربەستىك پەن دايەكتى دامۋعا ۇدايى بەيىل ەكەنىن كورسەتەدى.

    - جەدەلحاتتا ەلىمىزدىڭ سەربيامەن شىنايى دوستىققا جانە ورتاق ۇمتىلىسقا نەگىزدەلگەن بەرىك قارىم- قاتىناستى جوعارى باعالايتىنى جازىلعان. قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال سەربيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسۋد پەزەشكياندى يراننىڭ ءتول مەرەكەسى - يسلام ريەۆوليۋتسياسى كۇنىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
