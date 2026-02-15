10:25, 15 - اقپان 2026 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتى سەربيانىڭ مەملەكەتتىلىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال سەربيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل مەرەكە سەرب حالقىنىڭ ۇلتتىق بىرلىككە، دەربەستىك پەن دايەكتى دامۋعا ۇدايى بەيىل ەكەنىن كورسەتەدى.
- جەدەلحاتتا ەلىمىزدىڭ سەربيامەن شىنايى دوستىققا جانە ورتاق ۇمتىلىسقا نەگىزدەلگەن بەرىك قارىم- قاتىناستى جوعارى باعالايتىنى جازىلعان. قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆۋچيچتىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال سەربيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسۋد پەزەشكياندى يراننىڭ ءتول مەرەكەسى - يسلام ريەۆوليۋتسياسى كۇنىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.