قارتايۋ يندەكسى بويىنشا سولتۇستىك قازاقستان كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا حالىقتىڭ قارتايۋ يندەكسى ءوسىپ كەلەدى. 2025 -جىلى ەلىمىز بويىنشا كورسەتكىش 100 بالاعا شاققاندا 32,9 قۇرادى، ءبىر جىل بۇرىن ول 31,1 دەڭگەيىندە بولعان. بۇل 15 جاسقا دەيىنگى ءار 100 بالاعا 65 جاستان اسقان 32,9 ادامنىڭ كەلەتىنىن بىلدىرەدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ءمالىم ەتتى.
قالالىق جەردە بۇل يندەكس اۋىلدى جەرگە قاراعاندا جوعارى، تيىسىنشە 34,9 جانە 29,6.
وڭىرلەر بولىنىسىندە ەڭ تومەنگى ماندەر ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 16,2، تۇركىستان وبلىسىندا - 17,2 جانە شىمكەنت قالاسىندا 17 دەڭگەيىندە تىركەلگەن.
- ەڭ جوعارى دەڭگەي سولتۇستىك قازاقستان - 84,1، شىعىس قازاقستان - 80,7 جانە قوستاناي وبلىستارىندا - 71,3 بايقالدى. سونداي- اق جوعارى ماندەر پاۆلودار وبلىسىندا - 60,2 جانە قاراعاندى وبلىسىندا - 56,6 تىركەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الماتى قالاسىندا يندەكس 100 بالاعا شاققاندا 38,3 بولسا، استانا قالاسىندا - 22,9.
حالىقتىڭ قارتايۋ يندەكسى قارت ادامدار مەن بالالار سانىنىڭ اراقاتىناسىن كورسەتەدى. ول 15 جاسقا دەيىنگى ءار 100 بالاعا ەڭبەككە قابىلەتتى جاستان اسقان قانشا ادامنىڭ كەلەتىنىن سيپاتتايدى. تومەن ماندەر حالىقتىڭ جاس قۇرىلىمىنىڭ جاس ەكەنىن، ال جوعارى ماندەر قارت ادامدار ۇلەسىنىڭ باسىم ەكەنىن بىلدىرەدى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا قىتاي قارتايۋدى باسەڭدەتەتىن ەكپەنى سىناقتان وتكىزدى. جاسالعان پرەپارات يممۋندىق جۇيەنى كۇشەيتىپ، سەنەسسەنت جاسۋشالارىن جويۋعا باعىتتايدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، 12 اپتالىق سىناقتار كەزىندە ميدىڭ، ەستە ساقتاۋدىڭ، بۇلشىقەت ءتىنىنىڭ، رەپرودۋكتيۆتى فۋنكسيانىڭ جانە ءبىرقاتار ىشكى ورگانداردىڭ جاعدايىنىڭ جاقسارعانى بايقالدى. سىرتقى قارتايۋعا قارسى اسەرى دە بايقالدى: سىناققا قاتىسقانداردىڭ تەرىسى مەن شاشى قالپىنا كەلۋ بەلگىلەرىن كورسەتتى. عالىمدار بۇل اسەردى شامامەن جەتى جىل «جاسارتۋعا» تەڭ دەپ باعالايدى.
زەرتتەۋشىلەر جۇمىستىڭ ەرتە ساتىسىندا ەكەنىن جانە ءتاسىلدىڭ تيىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن راستاۋ ءۇشىن ۇلكەنىرەك كلينيكالىق سىناقتار قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.