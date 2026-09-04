قارقارالى ۇلتتىق پاركىنىڭ فوتوتۇزاعىنا بۇلان ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - قارقارالى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ فوتوتۇزاعى ورماننىڭ ەڭ ءىرى تۇرعىندارىنىڭ ءبىرى بۇلاندى تاسپاعا ءتۇسىردى.
بۇلاندى باسقا تۇياقتىلارمەن شاتاستىرۋ قيىن. ۇزىن اياقتارى، ءىرى دەنەسى مەن اتالىقتارىنىڭ جالپاق مۇيىزدەرى بىردەن كوزگە تۇسەدى. سالماعى بىرنەشە ءجۇز كەلىگە جەتەتىن بۇل جانۋار ورمان اراسىندا تاڭعالارلىقتاي ەركىن قوزعالادى.
بۇلان ورماندى جانە سۋ ماڭىنداعى اۋماقتاردى مەكەندەيدى. كولەمى ۇلكەن بولعانىمەن، كوبىنە ادامنان اۋلاق جۇرۋگە تىرىسادى. سوندىقتان تابيعي ورتاداعى تىرشىلىگىن فوتوتۇزاق كادرلارىنان كورۋدىڭ ءوزى قىزىق.
ايتا كەتەلىك ىلە-الاتاۋىندا تاۋ ەشكىسى فوتوتۇزاققا ىلىككەن ەدى.