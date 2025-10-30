قاراپايىم تازالىقشىلاردى دارىپتەيتىن «جارىق كۇن» تەلەحيكاياسى ەكرانعا شىقتى
استانا. قازاقپارات - «حابار» تەلەارناسىنان جاڭا درامالىق «جارىق كۇن» تەلەحيكاياسى كورەرمەنگە جول تارتتى. كۇندەلىكتى ومىردە اينالامىزدا جۇرگەن قاراپايىم ەڭبەك ادامدارىنا نازار اۋدارمايمىز. ولاردىڭ ەڭبەگى قوعام ءۇشىن ماڭىزدى بولسا دا، ەلەنە بەرمەيدى. سولاردىڭ ءبىرى - كوشە سىپىرۋشىلار.
«حابار» تەلەارناسىنىڭ تاپسىرىسىمەن تۇسىرىلگەن «جارىق كۇن» تەلەحيكاياسى قاراپايىم تازالىقشىلاردى دارىپتەيدى. سەريالدا ادالدىق، ادامگەرشىلىك پەن ماحاببات وقيعالارى ءوربيدى. جوبادا تاجىريبەلى توپ جۇمىس ىستەدى. اۋقىمدى كاستينگ وتكىزىلىپ، قىرىقتان استام اكتەر تاڭدالدى. ولاردىڭ قاتارىندا قازاقستاننىڭ تەاتر جانە كينو سالاسىنىڭ تانىمال تۇلعالارى بار.
ۇلكەن قالاداعى قاراپايىم ادامداردىڭ ەڭبەگى مەن ءومىر كۇرەسىن بەينەلەيتىن «جارىق كۇن» تەلەحيكاياسىنىڭ العاشقى ءبولىمى بۇگىن «حابار» ارناسىندا ساعات 21:45-تە كورسەتىلەدى.
بولات ءابدىلمانوۆ، اكتەر، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى:
- قازىرگى مىنا قاتىگەز زاماندا، ءومىردىڭ ءبارى دۇنيەمەن ولشەنەتىن زاماندا ماحابباتتىڭ بار ەكەنى، ادامگەرشىلىكتىڭ بار ەكەنى، اكەنى سىيلاۋ، انانى سىيلاۋ اۋىلدان شىققان بالا مەن قالادان شىققان قىزدىڭ ورتاسىنداعى ماحابباتقا سول ەكى نارسەنىڭ كەدەرگى بولا تۇرىپ سونى جەڭە ءبىلۋى، ماحاباتتىڭ جەڭە ءبىلۋى. سول جولدا قۇرباندىق تا بولادى.
24.kz