    22:04, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى تۇتقىنداۋ وردەرى بولعانىنا قاراماستان ءۇش ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن ءوتتى

    استانا. قازاقپارات - حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ (ح ق س) تۇتقىنداۋ تۋرالى شەشىمىنە قاراماستان سەيسەنبى كۇنى نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى گرەكيا، يتاليا جانە فرانسيا ارقىلى ۇشىپ ءوتتى.

    Иран әуе кеңістігінің жабылуына байланысты ұшақтар Ташкент әуежайына қонып жатыр
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    ۇشۋ مالىمەتتەرىنە سايكەس، نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ (ح ق س) تۇتقىنداۋ وردەرىنە قاراماستان وسى سوتقا مۇشە ءۇش ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىن كەسىپ وتكەن.

    «FlightRadar» باقىلاۋ سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەتانياحۋ ا ق ش- قا بارار جولىندا گرەكيا، يتاليا جانە فرانسيانىڭ ۇستىمەن ۇشىپ وتكەن.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ح ق س 2024 -جىلعى 21 -قاراشادا نەتانياحۋدى 2023 -جىلدىڭ قازان ايىنان بەرى 72000-نان استام پالەستينالىق قازا تاپقان گازا سەكتورىندا سوعىس قىلمىستارى مەن ادامزاتقا قارسى قىلمىستار جاسادى دەپ ايىپتاپ، ونى تۇتقىنداۋعا بۇيرىق شىعارعان بولاتىن.

    Нетаньяху вновь выступил против палестинского государства
    Фото: Anadolu Ajansı

    اۋە كەڭىستىگى پايدالانىلعان ءۇش ەل دە ح ق س- تى قۇرعان ريم ستاتۋتىنا تاراپ بولىپ تابىلادى جانە سوتپەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا، سونىڭ ىشىندە تۇتقىنداۋ تۋرالى بۇيرىقتاردى ورىنداۋعا قۇقىقتىق تۇرعىدان مىندەتتى. دەگەنمەن بىردە-ءبىر مەملەكەت يزرايل ۇشاعىنا ءوز اۋە كەڭىستىگىن جاپقان جوق.

    بۇل باعىت نەتانياحۋدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋ ءۇشىن جاساعان ساپارىنداعى مارشرۋتىنا ۇقساس. بۇعان دەيىن يزرايل باسشىسى تۇتقىندالىپ قالۋدان قاۋىپتەنىپ، كەيبىر ەلدەردىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن اينالىپ وتەتىن. ءبىراق وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-يورككە بارعاندا، نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى گرەكيا مەن يتاليا ارقىلى ءوتىپ، تەك فرانسيانىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن قاشقاقتاعان بولاتىن.

    trtkazakh.com

