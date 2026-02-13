نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى تۇتقىنداۋ وردەرى بولعانىنا قاراماستان ءۇش ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن ءوتتى
استانا. قازاقپارات - حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ (ح ق س) تۇتقىنداۋ تۋرالى شەشىمىنە قاراماستان سەيسەنبى كۇنى نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى گرەكيا، يتاليا جانە فرانسيا ارقىلى ۇشىپ ءوتتى.
ۇشۋ مالىمەتتەرىنە سايكەس، نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ (ح ق س) تۇتقىنداۋ وردەرىنە قاراماستان وسى سوتقا مۇشە ءۇش ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىن كەسىپ وتكەن.
«FlightRadar» باقىلاۋ سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەتانياحۋ ا ق ش- قا بارار جولىندا گرەكيا، يتاليا جانە فرانسيانىڭ ۇستىمەن ۇشىپ وتكەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، ح ق س 2024 -جىلعى 21 -قاراشادا نەتانياحۋدى 2023 -جىلدىڭ قازان ايىنان بەرى 72000-نان استام پالەستينالىق قازا تاپقان گازا سەكتورىندا سوعىس قىلمىستارى مەن ادامزاتقا قارسى قىلمىستار جاسادى دەپ ايىپتاپ، ونى تۇتقىنداۋعا بۇيرىق شىعارعان بولاتىن.
اۋە كەڭىستىگى پايدالانىلعان ءۇش ەل دە ح ق س- تى قۇرعان ريم ستاتۋتىنا تاراپ بولىپ تابىلادى جانە سوتپەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا، سونىڭ ىشىندە تۇتقىنداۋ تۋرالى بۇيرىقتاردى ورىنداۋعا قۇقىقتىق تۇرعىدان مىندەتتى. دەگەنمەن بىردە-ءبىر مەملەكەت يزرايل ۇشاعىنا ءوز اۋە كەڭىستىگىن جاپقان جوق.
بۇل باعىت نەتانياحۋدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋ ءۇشىن جاساعان ساپارىنداعى مارشرۋتىنا ۇقساس. بۇعان دەيىن يزرايل باسشىسى تۇتقىندالىپ قالۋدان قاۋىپتەنىپ، كەيبىر ەلدەردىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن اينالىپ وتەتىن. ءبىراق وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-يورككە بارعاندا، نەتانياحۋدىڭ ۇشاعى گرەكيا مەن يتاليا ارقىلى ءوتىپ، تەك فرانسيانىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن قاشقاقتاعان بولاتىن.
