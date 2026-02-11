ۆەنەسۋەلادا بوساتىلعان تۇتقىندار سانى 900 ادامعا جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا بيلىگى 2025 -جىلعى جەلتوقسان ايىنان بەرى تۇرمەلەردەن 897 ادامدى، ونىڭ ىشىندە ساياسي تۇتقىنداردى دا بوساتتى. بۇل تۋرالى رەسپۋبليكا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ديوسدادو كابەلو بريفينگ بارىسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ەل تۇرمەلەرىندە بىردە-ءبىر وپپوزيتسيالىق قايراتكەر قالماعان.
بوساتىلعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي وپپوزيتسيالىق ساياساتكەر حۋان پابلو گۋانيپانىڭ قايتا ۇستالۋىنا قاتىستى قويىلعان سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ديوسدادو كابەلو:
«كەيبىر ساياساتكەرلەر اقىماقتىقپەن وزدەرىنە ءبارى رۇقسات دەپ ويلادى، ەلدە تارتىپسىزدىك تۋدىرۋعا تىرىستى، سول ارقىلى بوساتىلۋ شارتتارىن بۇزدى»، دەپ مالىمدەدى.
ۆەنەسۋەلاداعى تۇتقىندار
نيكولاس مادۋرونىڭ بيلىگى كەزەڭىندە ۆەنەسۋەلا تۇرمەلەرىندە تەرروريزم مەن تىڭشىلىققا قاتىستى ايىپتارمەن ۇستالعان شەتەل ازاماتتارى دا بولعان. بۇل ماسەلە كاراكاس پەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسسوزدەر اياسىندا بىرنەشە رەت كوتەرىلگەن.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ساياسي تۇتقىنداردى بوساتۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار قادامدار جاساپ، وتكەن جىلى وسى باستامالار شەڭبەرىندە ۆەنەسۋەلاعا ءوزىنىڭ ارنايى وكىلى ريچارد گرەنەللدى جىبەرگەن بولاتىن. جازعا قاراي 20-دان استام ۇستالعان امەريكالىق ازامات بوستاندىققا شىقتى.
الايدا كەيىنگى ايلاردا ترامپ اكىمشىلىگى تاراپىنان ۆەنەسۋەلا بيلىگىنە اسكەري جانە ەكونوميكالىق قىسىمنىڭ كۇشەيۋى اياسىندا ەلدە ا ق ش- تىڭ تاعى بىرنەشە ازاماتى ۇستالدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش 7 جىلدان كەيىن ۆەنەسۋەلاداعى ديپلوماتيالىق ميسسياسىن قايتا اشتى.