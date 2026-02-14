گەننادي گولوۆكين وليمپيادا چەمپيونىنا اعالىق اقىلىن ايتتى
ميلان. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گەننادي گولوۆكين 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا چەمپيونى اتانعان ميحايل شايدوروۆتى ارنايى قۇتتىقتادى.
وليمپيادا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، اڭىز بوكسشى ومىرلىك تاجىريبەسىمەن ءبولىسىپ، جاس چەمپيونعا اقىل-كەڭەسىن ايتتى.
- ءسىز ەندى وليمپيادا وتباسىنىڭ مۇشەسىسىز. ءبىراق بۇل مەدالدىڭ دا ەكى جاعى بار. ادام بولىپ قالا بەرىڭىز. وليمپيادا چەمپيونى بولۋ — ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. ادام بولىپ قالساڭىز، بۇل ناعىز جەتىستىك. مەن ءسىزدىڭ قازىرگى بولمىسىڭىزدى ساقتاپ قالۋىڭىزدى قالايمىن. وليمپيادا التىنى — ءسىزدىڭ ماڭداي تەرىڭىز، ەڭبەگىڭىز، تاباندىلىعىڭىزدىڭ جەمىسى. ءبىراق مەدال ءسىزدى تۇلعا رەتىندە ايقىندامايدى. ال ءوزىڭىزدى تۇلعا رەتىندە انىقتاۋ ءۇشىن ءسىز ءوزىڭىزدىڭ ادامي قاسيەتتەرىڭىزدى ساقتاۋىڭىز كەرەك. ول (مەدال — رەد. ) بارلىق ەسىكتى اشا بەرمەيدى، — دەدى گولوۆكين.
شايدوروۆ ءوز كەزەگىندە گەننادي گولوۆكينگە جانە مينيستر ەربول مىرزابوسىنوۆقا راحمەتىن ايتتى.
— مەن بارلىق قازاقستاندىققا ۇلكەن العىس ايتقىم كەلەدى. پىكىرلەر وتە كوپ بولدى، جانە بارلىعى ماعان قىسىم بولادى دەپ ويلادى، ءبىراق كەرىسىنشە بولدى. بۇل مەنى شىنىمەن جىگەرلەندىرىپ، كۇش بەردى. مەن تەك كۇرەسكىم كەلەدى جانە سوڭىنا دەيىن كۇرەستىم، — دەدى سپورتشى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ميحايل شايدوروۆ اراعا 32 جىل سالىپ، ەل قورجىنىنا قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ كەزەكتى التىن جۇلدەسىن سىيلادى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى