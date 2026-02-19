ەندى قوسىمشا ارقىلى جالعان تاۋاردى تەز اجىراتۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا تاۋارلاردى سيفرلىق كودتار بويىنشا تەكسەرۋ فۋنكسياسى قولجەتىمدى بولدى.
جاڭا فۋنكسيونال Naqty Onim سەرۆيسى نەگىزىندە ىسكە اسىرىلىپ، پايدالانۋشىلارعا سيفرلىق تاڭبالاۋ جۇيەسىنەن مالىمەتتەرگە تەز جانە تەگىن قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا پايدالانۋشىلار جالعان ءونىم ءجيى كەزدەسەتىن ساناتتارداعى تاۋارلاردى، سونىڭ ىشىندە ءدارى-دارمەكتەردى، تەمەكى بۇيىمدارىن جانە اياق كيىمدى تەكسەرە الادى. eGov Mobile قوسىمشاسىنداعى سيفرلىق كودتى (Data Matrix-كودى) سكانەرلەۋ ارقىلى تاۋاردىڭ ءتۇپ نۇسقالىعى، ءوندىرۋشىسى، نەگىزگى سيپاتتامالارى جانە ءونىمنىڭ شىعارىلعان كۇنى تۋرالى اقپارات كورسەتىلەدى.
قىزمەتتى پايدالانۋ ءۇشىن:
eGov Mobile قوسىمشاسىندا اۆتوريزاتسيادان ءوتىپ، «سەرۆيستەر» ءبولىمىن اشۋ كەرەك؛
«Naqty Onim» سەرۆيسىن تاڭداپ، دەرەكتەردى بەرۋگە كەلىسىم بەرۋ قاجەت؛
«باستاۋ» باتىرماسىن باسىپ، سمارتفون كامەراسىن Data Matrix كودىنا باعىتتاۋ كەرەك.
سكانەرلەۋدەن كەيىن پايدالانۋشىعا تەكسەرۋ ناتيجەسى كورسەتىلەدى. ەگەر سيفرلىق كود بولماسا نەمەسە دۇرىس بولماسا، جۇيە ءتيىستى حابارلامانى شىعارادى.
eGov Mobile قوسىمشاسىنداعى تەكسەرۋ فۋنكسياسى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋعا جاتاتىن جانە Data Matrix كودى بار تاۋارلارعا قولدانىلادى. ءدارى-دارمەكتەردى تەكسەرۋ كەزىندە ءونىمنىڭ ناقتى دارىلىك پرەپارات ساناتىنا جاتاتىنى ەسكەرىلەدى. سونداي-اق ونىڭ وندىرىلگەن كۇنى ماڭىزدى: 2024 -جىلعى 1- شىلدەگە دەيىن شىعارىلعان دارىلەر مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋعا جاتپايدى جانە سكانەرلەۋ كەزىندە جۇيەدە كورىنبەۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا تەكسەرۋ ناتيجەسىنىڭ شىقپاۋى تاۋاردىڭ زاڭسىز نەمەسە جالعان ەكەنىن بىلدىرمەيدى.
- قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا 2024 -جىلعى 1- شىلدەدەن باستاپ شىعارىلعان ءدارى-دارمەكتەر، سونداي-اق بارلىق تەمەكى ءونىمى مەن اياق كيىم مىندەتتى تۇردە سيفرلىق تاڭبالانادى. 2026 -جىلعى 1- اقپاننان باستاپ سىرا مەن موتور مايلارىن تاڭبالاۋ كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى، ال 2026 -جىلعى 1- جەلتوقساننان باستاپ جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارىنا دا قولدانىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار قازىر پيلوتتىق رەجيمدە بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار، مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمدار، تۇرمىستىق حيميا، گاز باللوندار جانە وسىمدىك مايىن تاڭبالاۋ سىناقتان ءوتىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا بۇل ساناتتاعى تاۋارلاردى دا زاڭدىلىعى مەن ءتۇپنۇسقالىعىن تەكسەرۋگە مۇمكىندىك پايدا بولادى.
ايتا كەتەلىك ەلدە موتور مايلارىن تاڭبالاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلدى.