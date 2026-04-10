ناتو- نىڭ بۇرىنعى شەنەۋنىكتەرى: ا ق ش- تىڭ اليانستان شىعۋى ەكىتالاي
استانا. KAZINFORM - بۇل بلوك ا ق ش ءۇشىن وتە ءتيىمدى بولىپ قالا بەرەدى، ويتكەنى ۇيىم مەملەكەتكە جاھاندىق ىقپال مەن قاۋىپسىزدىك بەرەدى، دەپ پىكىر ءبىلدىردى ناتو- نىڭ بۇرىنعى شەنەۋنىكتەرى. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
ناتو- نىڭ بۇرىنعى شەنەۋنىكتەرى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ سولتۇستىك اتلانتيكالىق اليانستان شىعۋ تۋرالى وتكىر مالىمدەمەلەرىنە قاراماستان، مۇنداي قادامنىڭ ىقتيمالدىعى تومەن دەپ سانايدى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل بلوك ا ق ش ءۇشىن وتە ءتيىمدى بولىپ قالا بەرەدى، ويتكەنى ول جاھاندىق ىقپال مەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەدى.
ناتو باس حاتشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارلارى الەسساندرو مينۋتو- ريتستسو (2001- 2007 ج ج.) جانە دجەيمي شي (2010- 2018 ج ج. ) ءوز پىكىرلەرىن ءبىلدىردى.
مينۋتو- ريتستسو ناتو- نىڭ قۇلدىراۋى تۋرالى بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت جاريالانعانىن ەسكە سالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، وداقتىڭ نەگىزدىلىگى قىرعي قاباق سوعىستان بەرى كۇمان تۋدىردى.
ناتو- نىڭ بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، كوسوۆو، ليۆيا جانە اۋعانستانداعى قاۋىپسىزدىك ميسسيالارىندا تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن.
- ا ق ش ناتو- دان شىقپايدى، ويتكەنى بۇل ۇيىم ولارعا وتە ءتيىمدى. ەۋروپالىقتار تەك ا ق ش- تان پايدا كورەدى دەگەن پىكىر دۇرىس ەمەس. ەۋروپالىق وداقتاستار ءاردايىم ناتو-عا ءوز ۇلەسىن قوسىپ كەلەدى، - دەدى ول.
دجەيمي شيدىڭ پىكىرىنشە، ا ق ش- تىڭ ەۋروپالىق وداقتاستارى «يران ماسەلەسىنىڭ» ۋشىعۋىنا جاۋاپتى ەمەس، ويتكەنى ترامپ اكىمشىلىگى نەگىزگى شەشىمدەردى ناتو- مەن كەڭەسپەي، ءوز بەتىنشە قابىلداعان.
- يرانعا دەيىن ناتو جاقسى جاعدايدا بولدى. ول ۋكراينانى قولدادى، ناتو- نىڭ «جەمچۋجينا» باعدارلاماسى اياسىندا ۋكراينا ءۇشىن امەريكالىق قارۋ ساتىپ الدى، 2035 -جىلعا دەيىن قورعانىسقا ج ءى ءو- ءنىڭ %5- ىن جۇمساۋدى جوسپارلادى، ارميالارىن جاڭعىرتىپ، قارۋ-جاراق ءوندىرىسىن ارتتىردى جانە كوپ كولەمدە امەريكالىق قارۋ ساتىپ الدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ول سولتۇستىك اتلانتيكالىق كەلىسىمنىڭ 13-بابىنا سايكەس، ا ق ش ءبىر جىل بۇرىن ەسكەرتۋ ارقىلى ناتو- دان شىعۋ قۇقىعىنا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
— سونداي-اق، ا ق ش كونستيتۋتسياسىنا سايكەس، حالىقارالىق كەلىسىمدەردى سەنات ۇشتەن ەكى داۋىسىمەن بەكىتەدى. 2023 -جىلى ا ق ش- تىڭ ناتو- دان شىعۋى ءۇشىن دە سەناتورلاردىڭ ءدال وسىنداي كوپشىلىك داۋىسىن تالاپ ەتەتىن زاڭ جوباسى ۇسىنىلعان، بۇل پرەزيدەنتتىڭ ءبىرجاقتى شەشىم قابىلداۋىنا مۇمكىندىك بەرمەيدى، — دەدى شي.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا