مينيسترلىك كارىم ءماسىموۆتىڭ ءزاۋلىم سارايىن باسقا مەملەكەتتىك مەكەمەگە بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر كارىم ماسىموۆكە تيەسىلى عيماراتقا قاتىستى قابىلدانعان شەشىم بويىنشا تۇسىنىك بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۆەدومستۆو باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەكەجاي مينيسترلىك بالانسىنا بەرىلگەننەن كەيىن ونى ارنايى جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق عىلىمي- پراكتيكالىق ورتالىعى مەملەكەتتىك مەكەمەسىن ورنالاستىرۋ ءۇشىن پايدالانۋ جوسپارلانعان بولاتىن. ول مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا ارنالعان جاعدايلاردى ۇيىمداستىرۋ، پسيحولوگيالىق- پەداگوگيكالىق قولداۋ جانە مامانداندىرىلعان كومەك كورسەتۋگە ارنالعان.
الايدا باعالاۋ بارىسىندا عيماراتتىڭ بالالارمەن جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن جارامسىز ەكەنى انىقتالدى.
- سونىمەن قاتار عيمارات ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن ۇيىمدارعا قويىلاتىن سانيتارلىق تالاپتارعا ساي كەلمەيدى جانە كۇردەلى جوندەۋ مەن قايتا قۇرۋدى، سونداي-اق قاجەتتى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق رەسۋرستارمەن قامتاماسىز ەتۋدى قاجەت ەتەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
بۇدان باسقا، بۇل اۋماقتا ەستۋ، كورۋ، سويلەۋ، تىرەك- قيمىل اپپاراتى بۇزىلعان، اقىل- وي كەمىستىگى بار، مىنەز- قۇلىق، كوممۋنيكاتسيا جانە الەۋمەتتىك ءوزارا ارەكەتتەسۋ بۇزىلىستارى بار، سونداي- اق اقىل- وي كەمىستىگى بار مۇگەدەك بالالاردى قوسا العاندا مۇگەدەك بالالارعا ارنالعان قوسىمشا عيمارات سالۋ قاجەت بولادى. قازىرگى جاعدايدا نىساندا قاجەتتى ارنايى جانە قولايلى جاعدايلار قۇرۋ مۇمكىن ەمەس، دەپ اتاپ ءوتتى باسپا ءسوز قىزمەتى.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ بيۋدجەتىندە كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزۋ، قايتا قۇرۋ، سونداي-اق قوسىمشا عيمارات سالۋعا قاراجات قاراستىرىلماعان. قازىرگى ۋاقىتتا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىكتى باسقارۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگانمەن بىرلەسىپ نىساندى وعان مۇقتاج مەملەكەتتىك زاڭدى تۇلعالارعا بەرۋ ماسەلەسى بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ەسكە سالا كەتسەك، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى كارىم ماسىموۆكە تيەسىلى ەلورداداعى ءزاۋلىم ءۇي 2025 -جىلدىڭ 5 -قىركۇيەگىندە وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ پايدالانۋىنا بەرىلدى.
ايتا كەتسەك، 2025 -جىلعى 10- اقپاندا كارىم ءماسىموۆتىڭ استاناداعى ءزاۋلىم سارايى 1,8 ميلليارد تەڭگەگە ساتىلىمعا شىعارىلعان ەدى.