ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:45, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    ميلان ويمپياداسى: قازاقستاندىق سپورتشىلار اتلەتيكالىق قالاشىققا جايعاستى

    ميلان. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ كوك بايراعى ميلانداعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ارنالعان اتلەتيكالىق قالاشىقتا جەلبىرەدى.

    Милан Оимпиадасы
    Фото: Сали Сабиров

    قازىرگى ۋاقىتتا، قازاقستاندىق سپورتشىلار ميلان قالاسى جانە ليۆينو قار ساياباعى اۋماعىندا ورنالاسقان اتلەتتەر قالاشىعىنا جايعاسىپ، وليمپيادا ويىندارىنا دايىندالىپ جاتىر.

    ايتا كەتەرلىگى، 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشىلار ميلان، كورتينا، بورميو، ليۆينو، پرەدازو جانە انتتەسەلۆا قالالارىندا التى اتلەتتەر قالاشىعىن قۇردى.

    Милан Оимпиадасы
    Фото: Сали Сабиров

    ميلان قالاسىنداعى اتلەتتەر قالاشىعى قالانىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە ورنالاسقان، ول 1500-دەن استام سپورتشى مەن قىزمەتكەرلەردى قابىلداي الادى. ويىنداردان كەيىن قالاشىق زاماناۋي ستۋدەنتتەر جاتاقحاناسىنا اينالادى.

    ميلان قالاسىندا 11 قازاقستاندىق سپورتشى شورت-ترەك، كونكيمەن جۇگىرۋ جانە مانەرلەپ سىرعاناۋ جارىسىندا ونەر كورسەتەدى. ال ليۆينو قار ساياباعىندا وتانداستارىمىز فريستايل-موگۋل جانە فريستايل-اكروبوتيكا سپورتىنان جارىس جولىنا شىعادى.

    جاتاقحانالار مەن مەيرامحانالاردان باسقا، اتلەتتەر قالاشىعىندا فيتنەس ورتالىعى، قالپىنا كەلتىرۋ ايماعى، كادەسىي دۇكەنى، ورتاق كەڭىستىكتەر جانە دەمەۋشىلەرگە ارنالعان كورمە الاڭدارى بار.

    Милан Оимпиадасы
    Фото: Сали Сабиров

    سونىمەن قاتار، وندا ماكياج، كيبەرسپورت جانە توسبەلگى الماسۋ سياقتى تاجىريبەلىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.

    ەسكە سالساق، بۇگىن يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى رەسمي تۇردە باستالادى.

    بايراقتى باسەكەگە قازاقستان قۇراماسىنان 36 سپورتشى قاتىسادى. قازاقستان قۇراماسىنىڭ ورتاشا جاسى - 25 جاس. ەڭ جاس سپورتشى - فريستايل- اكروباتيكادان سىنعا تۇسەتىن 16 جاستاعى اسان اسىلحان. ال ەڭ تاجىريبەلى سپورتشى - شورت- ترەكشى 33 جاستاعى ابزال اجعاليەۆ. قۇراماداعى ەڭ اتاقتى سپورتشى - فريستايل- موگۋلدان باق سىنايتىن يۋليا گالىشيەۆا.

    Милан Оимпиадасы
    Фото: Сали Сабиров

    اۆتور

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار