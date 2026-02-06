ميلان ويمپياداسى: قازاقستاندىق سپورتشىلار اتلەتيكالىق قالاشىققا جايعاستى
ميلان. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ كوك بايراعى ميلانداعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ارنالعان اتلەتيكالىق قالاشىقتا جەلبىرەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا، قازاقستاندىق سپورتشىلار ميلان قالاسى جانە ليۆينو قار ساياباعى اۋماعىندا ورنالاسقان اتلەتتەر قالاشىعىنا جايعاسىپ، وليمپيادا ويىندارىنا دايىندالىپ جاتىر.
ايتا كەتەرلىگى، 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشىلار ميلان، كورتينا، بورميو، ليۆينو، پرەدازو جانە انتتەسەلۆا قالالارىندا التى اتلەتتەر قالاشىعىن قۇردى.
ميلان قالاسىنداعى اتلەتتەر قالاشىعى قالانىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە ورنالاسقان، ول 1500-دەن استام سپورتشى مەن قىزمەتكەرلەردى قابىلداي الادى. ويىنداردان كەيىن قالاشىق زاماناۋي ستۋدەنتتەر جاتاقحاناسىنا اينالادى.
ميلان قالاسىندا 11 قازاقستاندىق سپورتشى شورت-ترەك، كونكيمەن جۇگىرۋ جانە مانەرلەپ سىرعاناۋ جارىسىندا ونەر كورسەتەدى. ال ليۆينو قار ساياباعىندا وتانداستارىمىز فريستايل-موگۋل جانە فريستايل-اكروبوتيكا سپورتىنان جارىس جولىنا شىعادى.
جاتاقحانالار مەن مەيرامحانالاردان باسقا، اتلەتتەر قالاشىعىندا فيتنەس ورتالىعى، قالپىنا كەلتىرۋ ايماعى، كادەسىي دۇكەنى، ورتاق كەڭىستىكتەر جانە دەمەۋشىلەرگە ارنالعان كورمە الاڭدارى بار.
سونىمەن قاتار، وندا ماكياج، كيبەرسپورت جانە توسبەلگى الماسۋ سياقتى تاجىريبەلىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
ەسكە سالساق، بۇگىن يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى رەسمي تۇردە باستالادى.
بايراقتى باسەكەگە قازاقستان قۇراماسىنان 36 سپورتشى قاتىسادى. قازاقستان قۇراماسىنىڭ ورتاشا جاسى - 25 جاس. ەڭ جاس سپورتشى - فريستايل- اكروباتيكادان سىنعا تۇسەتىن 16 جاستاعى اسان اسىلحان. ال ەڭ تاجىريبەلى سپورتشى - شورت- ترەكشى 33 جاستاعى ابزال اجعاليەۆ. قۇراماداعى ەڭ اتاقتى سپورتشى - فريستايل- موگۋلدان باق سىنايتىن يۋليا گالىشيەۆا.
