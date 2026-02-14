ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:22, 14 - اقپان 2026 | GMT +5

    ميحايل شايدوروۆ - وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى

    ميلان. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- دامپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەرلەر اراسىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان جەكەلەي باسەكە ءوز مارەسىنە جەتتى.

    м
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    ەركىن باعدارلامادا قازاقستاندىق ميحايل شايدوروۆ جارىس جولىنا شىعىپ، ءساتتى ونەر كورسەتتى.

    وتانداسىمىز «Confessa» جانە «The Diva Dance» ءانىن تاڭدادى. سونىمەن قاتار، ميحايل العاشقى تەحەيكالىق ەلەمەنتكە ۇشتىك اكسەل، ءبىر ەيلەر جانە تورتتىك سالحاۋ جاساپ، ءساتتى ورىنداپ شىقتى.

    Figure skater Mikhail Shaidorov wins Kazakhstan’s first gold at Winter Olympics 2026
    Photo credit: Sail Sabyrov

    قورىتىندىسىندا، قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى تەحنيكالىق ەلەمەنتتەر ورىنداۋدان 114.68 ۇپاي، ال باعدارلاما كومپونەنتتەرىن ورىنداۋدا 83.96 ۇپاي ەنشىلەدى.

    وسىلايشا، ميحايل شايدوروۆ قىسقا باعدارلاماداعى 92.94 ۇپاي جانە ەركىن باعدارلاماداعى 198.64 ۇپايدى قوسقاندا 291.58 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىننان كورىنىپ، قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ التىن جۇلدەسىن جەڭىپ الدى.

    جاپوندىق يۋما كاگياما جانە سيۋن ساتو ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.

    ايتا كەتەرلىگى، بۇل قازاقستان قۇراماسىنىڭ 2026 -جىلعى قىسقى وليمپياداسىنداعى العاشقى جانە قىسقى وليمپيادا تاريحىنداعى ەكىنشى التىن مەدالى.

    Шайдоров
    Фото: Сали Сабиров

    سونىمەن قاتار، قازاقستان قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا اراعا 8 جىل سالىپ جۇلدە ەنشىلەدى.

    مانەرلەپ سىرعاناۋ سپورتىنان سوڭعى رەت قازاقستاندىق دەنيس تەن 2014 -جىلى سوچي وليمپياداسىندا قولا مەدال جەڭىپ العان بولاتىن.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ميحايل شايدوروۆ قىسقا باعدارلامادا بەسىنشى ورىن الدى.

    Қазақстан әнұраны араға 32 жыл салып қысқы Олимпиада төрінде тағы шырқалды
    Фото: Сәли Сабыров
    Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров
    Фото: Сәли Сабыров
    Олимпиада-2026: Қазақстан жалпы есепте 15-орынға көтерілді
    Фото: Сәли Сабыров

    اۆتور

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار