ميحايل شايدوروۆ - وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى
ميلان. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- دامپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەرلەر اراسىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان جەكەلەي باسەكە ءوز مارەسىنە جەتتى.
ەركىن باعدارلامادا قازاقستاندىق ميحايل شايدوروۆ جارىس جولىنا شىعىپ، ءساتتى ونەر كورسەتتى.
وتانداسىمىز «Confessa» جانە «The Diva Dance» ءانىن تاڭدادى. سونىمەن قاتار، ميحايل العاشقى تەحەيكالىق ەلەمەنتكە ۇشتىك اكسەل، ءبىر ەيلەر جانە تورتتىك سالحاۋ جاساپ، ءساتتى ورىنداپ شىقتى.
قورىتىندىسىندا، قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى تەحنيكالىق ەلەمەنتتەر ورىنداۋدان 114.68 ۇپاي، ال باعدارلاما كومپونەنتتەرىن ورىنداۋدا 83.96 ۇپاي ەنشىلەدى.
وسىلايشا، ميحايل شايدوروۆ قىسقا باعدارلاماداعى 92.94 ۇپاي جانە ەركىن باعدارلاماداعى 198.64 ۇپايدى قوسقاندا 291.58 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىننان كورىنىپ، قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ التىن جۇلدەسىن جەڭىپ الدى.
جاپوندىق يۋما كاگياما جانە سيۋن ساتو ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل قازاقستان قۇراماسىنىڭ 2026 -جىلعى قىسقى وليمپياداسىنداعى العاشقى جانە قىسقى وليمپيادا تاريحىنداعى ەكىنشى التىن مەدالى.
سونىمەن قاتار، قازاقستان قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا اراعا 8 جىل سالىپ جۇلدە ەنشىلەدى.
مانەرلەپ سىرعاناۋ سپورتىنان سوڭعى رەت قازاقستاندىق دەنيس تەن 2014 -جىلى سوچي وليمپياداسىندا قولا مەدال جەڭىپ العان بولاتىن.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ميحايل شايدوروۆ قىسقا باعدارلامادا بەسىنشى ورىن الدى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى