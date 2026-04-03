    18:15, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    مولدوۆا ت م د قۇرامىنان شىعۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - مولدوۆا پارلامەنتى ەلدىڭ تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنان (ت م د) شىعۋىن تۇپكىلىكتى قولداپ، نەگىزگى قۇرىلتاي كەلىسىمدەرىنىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن سوڭعى وقىلىمدا قابىلدادى، دەپ حابارلايدى moldpres.md.

    قۇجاتتى 101 دەپۋتاتتىڭ 60-ى قولدادى. ولاردىڭ قاتارىندا بيلىكتەگى «ارەكەت جانە ىنتىماق» پارتياسىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ءبىرقاتار وزگە دەپۋتاتتار بار. ال كوممۋنيستەر مەن سوتسياليستەر فراكسيالارى بۇل شەشىمگە قارسى شىقتى.

    كوممۋنيستەر پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى ۆلاديمير ۆورونين ت م د- دان شىعۋدى «ەل ءۇشىن تراگەديا» دەپ اتاپ، ونىڭ ەكونوميكاعا تەرىس اسەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.

    ەسكە سالساق، كيشينيەۆ ت م د قۇرامىنان شىعۋ ۇدەرىسىن وسى جىلدىڭ قاڭتارىندا باستاعان. سول كەزدە بۇل شەشىمدى ۇكىمەت ماقۇلداعان ەدى. ەندى قۇجاتقا ەل پرەزيدەنتى مايا ساندۋ قول قويۋى ءتيىس.

    مولدوۆا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ميحاي پوپشوي بۇعان دەيىن ەلدىڭ ت م د اياسىنداعى بارلىق كەلىسىمدەردەن تولىقتاي باس تارتپايتىنىن ايتقان. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكالىق تۇرعىدان ءتيىمدى نەمەسە ازاماتتار ءۇشىن ماڭىزدى كەلىسىمدەر، ەگەر ولار ەلدىڭ ەۋروپالىق وداققا ىقپالداسۋ باعىتىنا قايشى كەلمەسە، ساقتالادى.

    ايتا كەتەيىك، مولدوۆانىڭ ت م  د- عا قاتىستى ۇستانىمى 2020 -جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىنان كەيىن وزگەرە باستادى. سول كەزدە مايا ساندۋ ەلدىڭ ەۋروپالىق وداقپەن ينتەگراتسيا باعىتىن جاريالاپ، دوستاستىق سامميتتەرىنە قاتىسۋدان باس تارتقان بولاتىن. 2023 -جىلدان بەرى رەسپۋبليكا ت م د- نىڭ 70-كە جۋىق كەلىسىمىن دەنونساتسيالادى.

    بۇرىنعى پرەزيدەنت ءارى سوتسياليستەر پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى يگور دودون بۇل قادامداردى سىناپ، ساندۋدىڭ رەسەيمەن جانە ت م د- مەن بايلانىستى ءۇزۋ ساياساتىن حالىق مۇددەسىنە قايشى دەپ باعالادى.

    ايتا كەتسەك، وسى جىلعى قاڭتار ايىندا مولدوۆا ت م د قۇرامىنان شىعاتىنىن جاريالادى.

    Бақытжол Кәкеш
