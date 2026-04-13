تۇركىستاندا قارىنداسى تۋعان اعاسىنا باۋىرىن بەرىپ، ءومىر سىيلادى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىستىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىندا ءۇشىنشى رەت باۋىر ترانسپلانتاتسياسى ءساتتى جاسالدى.
وتا جوعارى بىلىكتى مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى. وعان حيرۋرگ بولاتبەك بايماحانوۆ باستاعان دارىگەرلەر توبى جۇمىلدىرىلدى. وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 41 جاستاعى ناۋقاسقا MELD شكالاسى بويىنشا 16 بال كورسەتكىشىمەن باۋىر سيرروزى دياگنوزى قويىلعان.
سوڭعى جارتى جىلدا ونىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاپ، پورتالدى گيپەرتەنزيا، استسيت جانە وزگە دە اۋىر اسقىنۋلار تىركەلگەن. جۇرگىزىلگەن ەم ناتيجە بەرمەي، ترانسپلانتاتسيا ناۋقاستىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋدىڭ جالعىز ءتيىمدى جولى رەتىندە تاڭدالعان.
- ناۋقاستىڭ 20 جاستاعى تۋعان قارىنداسى ءوز ەركىمەن دونور بولۋعا كەلىسىم بەرىپ، تولىق مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتتى. قارسى كورسەتىلىمدەر انىقتالمادى. وتانى ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي حيرۋرگيا ورتالىعى مەن وبلىستىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ ماماندارىنان قۇرالعان بىرلەسكەن كوماندا جاسادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.
قازىرگى تاڭدا ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى. وتادان كەيىنگى كەزەڭ اسقىنۋسىز ءوتىپ جاتىر، ترانسپلانتاتسيالانعان باۋىردىڭ قىزمەتى بىرتىندەپ قالپىنا كەلە باستاعان.
بۇدان بۇرىن تۇركىستاندا ناۋقاستى ۇزاق ۋاقىت مازالاپ كەلگەن قۋىقتاعى 80 تاس وتا ارقىلى الىنعانىن جازعان ەدىك.