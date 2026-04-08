مەنى ءسابيتتىڭ قاسىنا قويۋعا رۇقساتىن بەرسىن - ساكەننىڭ جارى گۇلباھرام
استانا. قازاقپارات - ءسابيت مۇقانوۆتىڭ عابيدەن مۇستافينمەن اراسىنداعى تانىستىق وتە جاقسى باستالعان. سول دوستىقتىڭ اسەرىمەن نوۆوسىبىردەن بالا-شاعاسىمەن ارىپ-اشىپ كەلگەن ءمۇستافيندى سابەڭ مەن ءماريام اپاي ۇيلەرىندە التى اي پانالاتىپتى.
تاتۋ-ءتاتتى كۇندەردىڭ بىرىندە عابيدەننىڭ كەشكە قاس قارايا باستاعان ساتتە ۇيدەن شىعىپ كەتەتىن كۇندەگى ادەتىندە سابەڭ سىرتتا بولادى دا، ۇيدەن شىققان عابيدەننىڭ قوراعا شارباقتىڭ ەسىگىن اشىپ، ءبىر كىسىنى كىرگىزىپ العانىن كورەدى. ەكەۋى سابەڭ وتىرعان اجەتحانانىڭ ىرگەسىنە كەلىپ سويلەسكەندە اڭگىمە بارىسىن اپ-انىق ەستىگەن سابەڭ، ءوز قۇلاعىنا ءوزى سەنەر سەنبەسىن بىلمەي، سوڭىنا دەيىن تىڭداۋعا بەل بۋادى.
«قوناعىن» اۋلادان شىعارىپ سالعان مۇستافين ۇيگە كىرگەن سوڭ اشۋعا بۋلىققان سابەڭ عابيدەنگە قاتتى كەييدى. سوندا عابيدەن مۇستافين نكۆد- عا سابەڭ تۋرالى مالىمەت بەرىپ جۇرگەنىن مويىنداعان. اتى-جونىنە دەيىن ايتقان. قانشا اعىنان جارىلۋعا تىرىسىپ، جۋىپ-شايعانمەن اشۋلى سابەڭ رايىنان قايتا قويماعان، ءتىپتى «سەنگەن قويىم سەن بولساڭ» دەگەننىڭ كەرىمەن «دوسىن» ۇيىنەن قۋىپ شىعۋعا دەيىن بارعان. سودان باستاپ دوستىقتارىنا سىزات تۇسكەن.
ۋاقىت وتە كەلە وتباسىلىق ارالاستىق قايتا جالعاسقان. ال ساكەن، ءىلياس، بەيىمبەت 1957 -جىلى اقتالعان تۇستا ساكەننىڭ جەسىرى گۇلباھرام تاتەي مەن قاينىسى ءماجيت اراسىنداعى داۋ-داماي قالاماقىعا قاتىستى تالاسقا ۇلاسقان. اعايىن اراسىنداعى سول ارازدىقتىڭ ورتاسىندا دا ءمۇستافيننىڭ بولعانى ادەبي ورتاعا ءمالىم. ال ءسابيت مۇقانوۆ بولسا، ساكەن سەيفۋللين ۇستالعانعا دەيىنگى وتباسىلىق سىيلاستىعىن گۇلباھرام جەڭگەسى جەسىر قالعاندا دا ۇزبەگەن. قايتا جاۋاپكەرشىلىگىن ەسەلەي تۇسكەن.
ساكەنگە قاتىستى ءاربىر ءىس-شارالاردىڭ باسى-قاسىندا سابەڭ جۇرگەن. اسىرەسە، ساكەننىڭ مەرەيتويلارى تۇسىندا گۇلباھرام تاتەي مەرەيتويلىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى بولعان ءسابيت مۇقانوۆپەن دە، ءماريام اپايمەن دە باستان-اياق بىرگە بولعان. وسى كورىنىس كوپشىلىككە ۇناعانمەن، كەيبىر اعايىندار جاقتىرمادى… «كەزىندە ساكەندى ۇستاتقان ءسابيت ەدى، ەندى اقتالعاندا جانىعۋىن قاراشى» دەگەن قاساقانا ايتىلعان ءسوز دە وسى كەزدە شىققان.
شىنى سولاي بولسا سابەڭنىڭ بەتىنە باسىپ ايتار ەدى، ءتىپتى جازار ەدى. جوق. ونىڭ ءبىرىن دە اشىق جاساي المادى. قياستىقپەن ايتىلعان ءبىراۋىز كۇڭكىلدى، اسىرەسە، جاڭاارقا ءوڭىرىنىڭ «جاڭارتىپ، جاسارتىپ» وتىراتىنى وكىنىشتى… سابەڭنىڭ ساكەنگە، جالپى ادامزاتقا ادالدىعىنا كوزى ابدەن جەتكەن گۇلباھرام تاتەي ومىردەن وزارىندا: «ءماريامعا سالەمىمدى جەتكىزىڭدەر. مەنى ءسابيتتىڭ قاسىنا قويۋعا رۇقساتىن بەرسىن. ساكەننىڭ سۇيەگى قايدا قالعانى بەلگىسىز. بالا دا جوق، باي دا جوق. ءسابيت ساكەننىڭ كارى جولداسى عوي»، - دەگەن اماناتىن ءماريام اپاي ورىندادى. ساكەننىڭ جارى گۇلباھرام تاتەيدى اق جۋىپ ارۋلاپ، ءوز قولىمەن سابەڭنىڭ قاسىنا قويدى. ءسابيت مۇقانوۆتىڭ ساكەنگە جاساعان قىلاۋداي قياناتى بولسا، گۇلباھرام تاتەي مۇقانوۆتار وتباسىنا جولار ما ەدى؟!
پىكىر يەسى فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى كۇلاش احمەتوۆا