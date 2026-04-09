مۇناي-گاز كومپانيالارى وتاندىق ءونىمدى ساتىپ الۋعا قانداي ۇلەس قوسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ساتىپ الۋداعى وتاندىق تاۋارلار ۇلەسىنىڭ ارتۋىندا ۇلتتىق كومپانيالار نەگىزگى ءارى جاۋاپتى ءرول اتقارادى. بۇل جونىندە ق ر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقباروۆ ماجىلىستە وتكەن تاقىرىپتىق وتىرىستا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، «قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ ت ج ق- نى (تاۋارلار، جۇمىستار، قىزمەتتەر) جالپى ساتىپ الۋ كولەمى - 1,037 تريلليون تەڭگە. ونىڭ ىشىندە «ەلىشىلىك قۇندىلىق» - 836,296 ميلليارد تەڭگە نەمەسە %80,6.
ال «QazaqGaz بارلاۋ ءوندىرۋ» كومپانياسىنىڭ ت ج ق- نى (تاۋارلار، جۇمىستار، قىزمەتتەر) جالپى ساتىپ الۋ كولەمى - 469,414 ميلليون تەڭگە. ونىڭ ىشىندە «ەلىشىلىك قۇندىلىق» - 283,317 ميلليون تەڭگە نەمەسە %60,4.
- مينيسترلىك تاراپىنان بۇل تەك اكىمشىلىك شارالارمەن شەكتەلمەيدى. زاڭنامالىق دەڭگەيدە ناقتى تالاپتار ەنگىزىلدى. جەر قويناۋىن پايدالانۋ كەلىسىمشارتتارىنا جەرگىلىكتى قامتۋدىڭ ەڭ تومەنگى كورسەتكىشتەرى بەلگىلەندى. 2025 -جىلى 75 كەلىسىمشارتقا ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، ناقتى ناتيجە بەرىپ وتىر. وتاندىق تاۋارلاردى ساتىپ الۋ بويىنشا ەڭ تومەنگى كورسەتكىش %40 بولۋى ءتيىس. ال وتاندىق جۇمىستار مەن قىزمەتتەردى ساتىپ الۋ بويىنشا كورسەتكىش كەمىندە %80 بولۋى كەرەك، - دەدى اقباروۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدا وتاندىق ءونىمنىڭ كولەمى ارتىپ كەلە جاتقانىن جازعانبىز.
اۆتور
الپامىس فايزوللا