ا ق ش ساياساتكەرى كريستوفەر لانداۋ: قازاقستاندا ءوزىمدى ۇيدەگىدەي سەزىنە باستادىم
استانا. KAZINFORM – ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ قازاقستانعا كەلىپ، الماتىعا ساپارىنان العان اسەرلەرىمەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءبولىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.
«الماتى - ىلە الاتاۋىنىڭ ەتەگىندە ورنالاسقان قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى قالاسى جانە قارجى استاناسى. قالادان جارتى ساعاتتىق جەردە الەمگە ايگىلى شىمبۇلاق تاۋ شاڭعىسى كۋرورتى ورنالاسقان، وندا ءبىز قازاقتىڭ جىلى قوناقجايلىلىعىن تاماشالادىق. مەن مۇندا ءوزىمدى ۇيدەگىدەي سەزىنە باستادىم - بۇركىت پەن جاڭا قازاق دوستارىمنىڭ قاسىندا!» - دەپ جازدى كريستوفەر لانداۋ ءوزىنىڭ X پاراقشاسىندا.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا جونىندەگى ارنايى ەلشىسى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋدىڭ بۇگىن ساپارى باستالعانى حابارلانعان بولاتىن. ولاردىڭ ساپار باعدارلاماسىنا قازاقستان-امەريكا قارىم-قاتىناستارىنىڭ بولاشاعىن، سونداي-اق حالىقارالىق جانە ايماقتىق ماسەلەلەردى تالقىلاۋ ءۇشىن ءبىرقاتار كەزدەسۋلەر كىرەدى.