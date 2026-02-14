مەملەكەتتىك كەڭەسشى ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جونىندە كەزەكتى رەسپۋبليكالىق كەڭەس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارى جونىندەگى جارلىعىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا اقوردادا ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن رەسپۋبليكالىق كەڭەس ءوتتى.
جيىنعا ۇكىمەت مۇشەلەرى، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنىڭ باسشىلارى، وبلىستار مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى، وڭىرلىك باسقارمالاردىڭ جەتەكشىلەرى قاتىستى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنت جارلىعىمەن العاش رەت ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى باعىتتارى، ماقساتتارى مەن مىندەتتەرى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قالىپتاستىرىلىپ، جۇيەلەنگەنىن اتاپ ءوتتى. ەرلان قاريننىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇجات ىشكى ساياسات سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىن ءتيىمدى ۇيلەستىرۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قاتار جۇرگىزىلىپ وتىرعان مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ يدەيالىق ءمانىن ناقتى تۇسىندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي- اق مەملەكەتتىك كەڭەسشى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- العاش رەت اتا زاڭنىڭ پرەامبۋلاسىندا جانە العاشقى باپتارىندا مەملەكەتتىلىگىمىزدىڭ ىرگەلى نەگىزدەرى - تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىك، سونداي-اق، مەملەكەتتىڭ نەگىز قۇراۋشى قاعيداتتارى ەرەكشە بەكىتىلدى. وسىلايشا، جاڭا اتا زاڭدا نەگىزگى قۇقىقتىق نورمالار مەن قۇجاتتار عانا ەمەس، ءبىزدىڭ قوعامنىڭ باستى ماقساتتارى مەن باعدارلارى دا ورنىقتى. نەگىزگى زاڭ جوباسىنىڭ يدەيالىق-قۇندىلىق تۇرعىسىنان العانداعى ماڭىزى زور. ەگەر باستى قۇجات رەفەرەندۋمدا قابىلدانىپ جاتسا، جاڭا كونستيتۋتسيا قوعام تۇتاستىعىنىڭ ساپالى ءارى جاڭا دەڭگەيدەگى پلاتفورماسىنا اينالادى، - دەدى ەرلان قارين.
كەڭەس بارىسىندا پرەزيدەنتتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ قىزىلوردادا وتكەن بەسىنشى وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ، سونىمەن قاتار ۇلتارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋ، قوعامدىق بىرلەستىكتەرمەن جانە ساراپشىلارمەن قارىم-قاتىناس جاساۋ، مادەني- گۋمانيتارلىق، اقپاراتتىق، وتباسىلىق جانە جاستار ساياساتىن جۇرگىزۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ىشكى ساياسات سالاسىنداعى جۇمىستىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ناقتى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ءتيىستى تاپسىرمالار بەرىلدى.
وسىعان دەيىن قارين جاڭا اتا زاڭدى «حالىقتىق كونستيتۋتسيا» دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار ەكەنىن ايتتى.