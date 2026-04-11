مەملەكەت باسشىسى وزبەكستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىنىڭ ارتۋىنا سەنىم ءبىلدىردى
بۇحارا. KAZINFORM - پرەزيدەنت بەيرەسمي كەزدەسۋ بارىسىندا تاريحي تىعىز بايلانىستار قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى شىنايى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتىڭ مىزعىماس ىرگەتاسى ەكەنىن ەسكە سالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەكىجاقتى قارىم- قاتىناسىمىزدىڭ بۇرىن-سوڭدى بولماعان جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلۋىنە، قۇرمەتتى شاۆكات ميرومونوۆيچ، ءسىزدىڭ قوسقان ۇلەسىڭىز زور. قازاقستان ەڭ جاقىن كورشى ءارى وداقتاس ەل رەتىندە ءسىزدىڭ پاراساتتى باسشىلىعىڭىزبەن جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي جانە ەكونوميكالىق وزگەرىستەردى تولىق قولدايدى. ءوزىڭىز بەلگىلەگەن ستراتەگيالىق باعدار ارقىلى حالقىڭىزدىڭ ءال-اۋقاتى ۇدايى جاقسارىپ، ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جانە الەۋمەتتىك جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا. بۇل جەتەكشى قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ رەيتينگىندە وڭ باعالانىپ، ەلىڭىزدىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلى ارتىپ كەلەدى. ءسىزدىڭ ۇلتتىق مۇددەنى كوزدەيتىن دايەكتى ساياساتىڭىز وزبەكستاننىڭ، سونداي-اق تۇتاس ايماقتىڭ ودان ءارى ءوسىپ- وركەندەۋىنە ىقپال ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وزبەكستان پرەزيدەنتى بۇحاراداعى بۇگىنگى جۇزدەسۋدىڭ ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى بايلانىستاردى كەڭەيتۋدە ماڭىزى زور دەپ پايىمدايدى.
- ءسىزدىڭ بۇل ساپارىڭىز عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن قوس حالىق اراسىنداعى دوستىقتى، تىعىز باۋىرلاستىقتى كورسەتەدى، سونداي-اق ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قارىم- قاتىناستىڭ ۇدايى نىعايىپ كەلە جاتقانىنا دالەل. اشىق ءارى رياسىز كەلىسسوزدەر ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ مازمۇنىن بايىتا ءتۇسىپ، ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋگە، وڭىردەگى ءوزارا ىقپالداستىق اياسىن ودان ءارى كەڭەيتۋگە نەگىز بولاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى شاۆكات ميرزيەۆ.
ول وزبەك حالقىنىڭ ەڭ جاقىن كورشى جانە وداقتاس رەتىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋ جولىنداعى ءتيىمدى رەفورمالارىنا شىنايى قولداۋ بىلدىرەتىنىن جەتكىزدى.
- الەمدەگى كۇردەلى احۋالعا قاراماستان، ەلىڭىزدىڭ ەكونوميكا كولەمى 300 ميلليارد دوللاردان استى. شيكىزاتتىق ەمەس سەكتور جاندانىپ، ىشكى جالپى ونىمدە شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتىڭ ۇلەس سالماعى 40 پايىزعا جۋىقتادى. ءسىز مەملەكەتتى سيفرلاندىرۋ ىسىنە ەرەكشە ءمان بەرەسىز. بيىل قازاقستاندا سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادىڭىز. ەلىڭىزدىڭ جاھاندىق كەڭىستىكتەگى ابىرويى ارتىپ كەلەدى. ءسىزدىڭ باسشىلىعىڭىزبەن قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىنە نەگىزدەلگەن كوپۆەكتورلى سىرتقى ساياسات تابىستى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ءسىز كوتەرگەن حالىقارالىق باستامالار كەڭىنەن قولداۋ تاۋىپ وتىر. بۇل ءسىزدىڭ ايماقتىق جانە الەمدىك پروبلەمالاردى شەشۋ ىسىندەگى كورنەكتى ساياسي قايراتكەر ەكەنىڭىزدى كورسەتەدى. National Interest باسىلىمىنا جاريالانعان ماقالاڭىزدى ەرەكشە ىقىلاسپەن وقىدىم. قازىرگى حالىقارالىق احۋالدا پراگماتيزمنىڭ، اشىقتىقتىڭ جانە شىنايىلىقتىڭ ءرولى ارتتى دەگەن ويىڭىزبەن تولىق كەلىسەمىن. ەكونوميكالىق جاڭعىرۋ ماسەلەسىنە تەرەڭ ۇڭىلەتىنىڭىزدى اتاپ وتكىم كەلەدى. ينۆەستيتسيا مەن ورنىقتى دامۋ رەفورمالارىن ۇشتاستىرۋدى جەكەلەگەن باستاما رەتىندە قاراستىرماي، تۇتاس ستراتەگياعا اينالدىردىڭىز. مۇنى ەرەكشە باعالايمىن. ءبىز ءسىزدىڭ باۋىرلاس حالىقتار اراسىنداعى تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناستى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىڭىزدى ايرىقشا قادىرلەيمىز، - دەدى وزبەكستان پرەزيدەنتى.
كەزدەسۋدە تاراپتار ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق باعىتتى ۇستاناتىنىن راستادى.
ساۋدا مەن ءوندىرىس سالالارىندا ناقتى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ەكى ەل ۇكىمەتتەرىنىڭ ىقپالداستىعىن ارتتىرۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالدى. ىسكەر ورتانى جۇيەلى تۇردە قولداۋ مەن ىنتالاندىرۋدىڭ ماڭىزى اتاپ ءوتىلدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى ءوندىرۋ مەن وڭدەۋ، كولىك-ترانزيت، سۋ-ەنەرگەتيكا سالالارى جانە ІТ سەكتورىنداعى ىقپالداستىق ماسەلەلەرىن ەگجەي- تەگجەيلى تالقىلادى.
سونداي-اق مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋ مەن تۋريزمدى دامىتۋ ىسىنە ايرىقشا ءمان بەرىلدى.
كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر ەكى ەل ۇكىمەتتەرى اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىن قابىلداۋعا ۋاعدالاستى.