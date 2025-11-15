ق ز
    10:55, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆپەن كەلىسسوز جۇرگىزدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەۆكە تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى جانە ءداستۇرلى قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق-وزبەك ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىن ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلادى.

    پرەزيدەنتتەر ساۋدا، ونەركاسىپ كووپەراتسياسى، كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى سەكىلدى باسىم باعىتتارداعى، سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىقتى نىعايتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.

    Мемлекет басшысы Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    سونىمەن قاتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى. توقايەۆ پەن ميرزيەۆ «تاشكەنت- حۋمو» اۋەجايىندا اڭگىمەلەستى.

