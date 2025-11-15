مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆپەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەۆكە تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى جانە ءداستۇرلى قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق-وزبەك ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىن ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلادى.
پرەزيدەنتتەر ساۋدا، ونەركاسىپ كووپەراتسياسى، كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى سەكىلدى باسىم باعىتتارداعى، سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىقتى نىعايتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
سونىمەن قاتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى. توقايەۆ پەن ميرزيەۆ «تاشكەنت- حۋمو» اۋەجايىندا اڭگىمەلەستى.