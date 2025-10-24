مەملەكەت باسشىسى: سوڭعى جىلدارى تىكەلەي سايلاۋ ينستيتۋتىن ايتارلىقتاي كەڭەيتتىك
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا سويلەگەن سوزىندە سوڭعى جىلدارى تىكەلەي سايلاۋ ينستيتۋتىن ايتارلىقتاي كەڭەيگەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ساياسي باعدارىمىز بەن قابىلداعان ناقتى شەشىمدەرىمىز ۇلتىمىزدىڭ ۇزاق مەرزىمدى مۇددەسى مەن مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ، ەلدى دامىتۋ قاعيداتتارىن كوزدەيدى. مۇنى بەرىك ۇستانامىز. جولداۋدا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى پروپورتسيونالدى سايلاۋ جۇيەسى ارقىلى جاساقتاۋ قاجەت ەكەنىن اشىق ايتتىم. ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى تەك پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا قالىپتاستىرۋ پارتيالاردىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. سايلاۋشىلارمەن جۇيەلى جۇمىس ىستەۋىنە ىقپال ەتەدى. ياعني مەملەكەتتىلىگىمىزگە پايدا اكەلەدى. بۇل ەشقانداي كەرى كەتۋ نەمەسە دەموكراتيالىق قاعيداتتاردان باس تارتۋ ەمەس. ەل قامىن ويلاپ، ساياسي تۇرعىدان سالماقتاپ وسىنداي ۇيعارىمعا كەلدىم. ايماقتىق دەڭگەيدە ازاماتتار بيلىكپەن تىكەلەي ءارى تۇراقتى قارىم-قاتىناس جاسايدى. سوندىقتان جەرگىلىكتى ءماسليحاتتار مەن اكىمدىكتەر بەلسەندى جۇمىس ىستەپ، ەلدىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن شەشۋدە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن كورسەتۋگە ءتيىس. سوڭعى جىلدارى تىكەلەي سايلاۋ ينستيتۋتىن ايتارلىقتاي كەڭەيتتىك. اۋەلى اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋدى ەنگىزدىك، كەيىن ول اۋدان، سودان سوڭ وبلىستىق ماڭىزى بار قالا باسشىلارىن سايلاۋعا ۇلاستى. سول سەبەپتى قازاقستاندا اي سايىن ءتۇرلى ەلەكتورالدى ناۋقان ءجۇرىپ جاتادى. بۇل ءبىزدىڭ وڭىردەگى بىرەگەي ساياسي تاجىريبە سانالادى. بارشامىز وسىناۋ ءىستىڭ ماقساتقا ساي ورىندالۋىن باقىلاپ، ەگەر ونىڭ جاعىمسىز سالدارى بولسا، شارا قابىلداۋ قاجەت. رەفورمالار - تابيعي ۇدەرىس، مۇندا ارتىق كونسەرۆاتيزمگە ورىن جوق. جەرگىلىكتى ءماسليحاتتاردى سايلاۋدا ماجوريتارلىق جۇيەنى ساقتاۋ كەرەك دەپ سانايمىن، - دەدى ول.
سونداي- اق مەملەكەت باسشىسى «مەملەكەتتىك ماڭىزى بار كەز كەلگەن ماسەلە بويىنشا شەشۋشى ءسوزدى ازاماتتارىمىز ايتۋعا ءتيىس» دەدى.
- كونستيتۋتسيالىق رەفورما جاسالعان كەزدە، سونداي- اق اتوم ستانتسياسىن سالۋ ماسەلەسىن تالقىلاعان ۋاقىتتا ءدال سولاي بولعان. ءقازىر دە سولاي بولماق. بۇل ەلىمىزدە جاڭا ساياسي مادەنيەتتىڭ پايدا بولعانىن كورسەتەدى، ياعني بۇل - قوعام كوكەيىندە جۇرگەن اسا وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ جاڭا ءداستۇرى قالىپتاسىپ جاتىر دەگەن ءسوز. ازاماتتار ءوز وتانىنىڭ كەلەشەگىنە شىنايى الاڭداپ، ونىڭ دامۋ جولىندا ايانباي تەر توكسە، ۇلت شىن مانىندە ەگەمەن ەلگە اينالادى. وزگە مەملەكەتتەر دە ونى سولاي قابىلدايدى. ءتىپتى ول ءبىر قاراعاندا ۇساق ىسپەن اينالىسقانداي كورىنگەنىمەن، شىن مانىندە وتە ماڭىزدى جۇمىس اتقارسا، مىسالى، كوگالداندىرۋمەن، ءوزى تۇراتىن اۋماقتى تازالاۋمەن شۇعىلدانسا، قال-قادەرىنشە قوعامدىق ءتارتىپتىڭ ساقتالۋىن قاداعالاسا، ۆانداليزم مەن دورەكى قىلىقتارعا قارسى تۇرسا ەلگە پايداسىن تيگىزەدى. وزىنە، وتباسىنا، تۋعان ەلىنە جانى اشيتىن وتانداستارىمىزدىڭ ۇلكەندى-كىشىلى جەتىستىكتەرىنە كۇن سايىن كۋا بولىپ ءجۇرمىز. ولار شىنايى پاتريوتتىعىنىڭ ارقاسىندا وسىنداي دارەجەگە جەتىپ وتىر. بارشاڭىزعا ءمالىم، جىل سايىن ازاماتتارىمىز ءتۇرلى سالادا توپ جارادى. بۇل حالقىمىزدىڭ جاسامپاز بولمىسىن پاش ەتەدى. جاستاردى وسىنداي ىزگى امالدار جاساۋعا ىنتالاندىرادى، ۇلتتىق رۋحىمىزدى جاني تۇسەدى، - دەدى پرەزيدەنت.