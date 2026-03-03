مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەلىمىزدەگى وتىن- ەنەرگەتيكا كەشەنىنىڭ جاعدايى، نەگىزگى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى جانە سەكتوردى ودان ءارى دامىتۋ جوسپارى جونىندە ەسەپ بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەرلان اقكەنجەنوۆ مۇناي سالاسىندا ورنىقتى ديناميكا ساقتالىپ تۇرعانىن ايتتى. سونىمەن قاتار مۇناي وڭدەۋدى ۇلعايتۋ جوسپارىن باياندادى.
سول ارقىلى شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى جىلىنا - 6-دان 12 ميلليون تونناعا، اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى - 5,5-تەن 6,7 ميلليون تونناعا جانە پاۆلودار مۇناي-حيميا زاۋىتى 5,5-تەن 9 ميلليون تونناعا دەيىن وندىرىستىك قۋاتىن ارتتىرادى.
2029 -جىلعا دەيىن سالىناتىن جاڭا ەنەرگەتيكالىق نىساندار جايىندا مالىمەت بەردى.
بيىل الماتى قالاسىندا ەكىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى. سونىمەن قاتار قىزىلوردا مەن تۇركىستان وبلىستارىندا بۋ- گاز قوندىرعىلارى بازاسىندا ەلەكتر ستانتسياسى بوي كوتەرەدى.
«كومىر ءوندىرۋدى دامىتۋ» ۇلتتىق جوباسىنىڭ ازىرلەنۋ بارىسى تۋرالى اقپارات ۇسىندى.
پرەزيدەنت وتىن- ەنەرگەتيكا سەكتورىن ودان ءارى دامىتۋ، سونىڭ ىشىندە مۇناي-گاز، مۇناي-گاز حيمياسى جانە ەلەكتر ەنەرگياسى سالالارىندا جوسپارلانعان جوبالاردى ۋاقىتىلى ءارى ساپالى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
وندىرىستىك نىسانداردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن تسيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن بەلسەندى تۇردە ەنگىزۋ ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى.
