مەملەكەت باسشىسى كونگو پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى پاتريك مپوي لۋابەيانى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا جاسايتىن ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پاتريك مپوي لۋابەياعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ونىڭ ساپارىن قازاقستان مەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
پاتريك مپوي لۋابەيا قاسىم-جومارت توقايەۆقا كەزدەسۋگە مۇمكىندىك جاساعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەديدىڭ ارنايى سالەمىن جەتكىزدى.
سونداي-اق ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى تالقىلاندى.
