    12:07, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى كونگو پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى پاتريك مپوي لۋابەيانى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا جاسايتىن ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев
    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پاتريك مپوي لۋابەياعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ونىڭ ساپارىن قازاقستان مەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.

    پاتريك مپوي لۋابەيا قاسىم-جومارت توقايەۆقا كەزدەسۋگە مۇمكىندىك جاساعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەديدىڭ ارنايى سالەمىن جەتكىزدى.

    Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасы Президентінің арнаулы өкілі Патрик Мпойи Луабеяны қабылдады
    فوتو: اقوردا

    سونداي-اق ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى تالقىلاندى.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى مەملەكەت باسشىسى ۋكراينا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى ۋكراينا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن جازعان ەدىك.

     

