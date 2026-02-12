ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    مەملەكەت باسشىسى كانادا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كانادا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تامبلەر-ريدج قالاسىنداعى ورتا مەكتەپتە بولعان اتىس سالدارىنان جازىقسىز ادامداردىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كانادا پرەمەر- ءمينيسترى مارك كارنيگە كوڭىل ايتتى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى كانادا حالقىنىڭ قايعىسىنا ورتاق ەكەنىن جەتكىزىپ، قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ وتباسىلارىن سابىرعا شاقىردى، سونداي- اق زارداپ شەككەن ادامداردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋلەرىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، كانادادا مەكتەپتە اتىس بولىپ، ون ادام قازا تاپتى.

    كانادانىڭ تامبلەر-ريدج قالاسىنداعى مەكتەپتە اتىس ۇيىمداستىرعان كۇدىكتىنىڭ اناسى مەن 11 جاستاعى تۋىسىنىڭ دەنەسى وقۋ ورنىنا جاقىن ورنالاسقان ۇيدەن تابىلدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
