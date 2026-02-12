19:04, 12 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى كانادا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كانادا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تامبلەر-ريدج قالاسىنداعى ورتا مەكتەپتە بولعان اتىس سالدارىنان جازىقسىز ادامداردىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كانادا پرەمەر- ءمينيسترى مارك كارنيگە كوڭىل ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى كانادا حالقىنىڭ قايعىسىنا ورتاق ەكەنىن جەتكىزىپ، قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ وتباسىلارىن سابىرعا شاقىردى، سونداي- اق زارداپ شەككەن ادامداردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋلەرىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، كانادادا مەكتەپتە اتىس بولىپ، ون ادام قازا تاپتى.
كانادانىڭ تامبلەر-ريدج قالاسىنداعى مەكتەپتە اتىس ۇيىمداستىرعان كۇدىكتىنىڭ اناسى مەن 11 جاستاعى تۋىسىنىڭ دەنەسى وقۋ ورنىنا جاقىن ورنالاسقان ۇيدەن تابىلدى.