ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:42, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا پرەمەر-مينيسترىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناە تاكايچيدى پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاپ، جاپونيانىڭ يگىلىگى جولىنداعى باستامالارىنا ساتتىلىك تىلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قازاقستان-جاپونيا قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى نىعايتىپ، ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ ءۇشىن بىرلەسە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنا بارعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار