18:42, 21 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا پرەمەر-مينيسترىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناە تاكايچيدى پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاپ، جاپونيانىڭ يگىلىگى جولىنداعى باستامالارىنا ساتتىلىك تىلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قازاقستان-جاپونيا قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى نىعايتىپ، ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ ءۇشىن بىرلەسە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
