ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:35, 07 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى برازيليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانى برازيليانىڭ ءتول مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    Фото: Ақорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم- قاتىناستىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال برازيليا حالقىنا قۇت- بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋى تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
