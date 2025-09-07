09:35, 07 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى برازيليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانى برازيليانىڭ ءتول مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم- قاتىناستىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال برازيليا حالقىنا قۇت- بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋى تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.