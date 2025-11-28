مەملەكەت باسشىسى الەم بىرىنشىلىكتەرىندە توپ جارعان جاس شاحماتشىلارمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت چەمپيونداردىڭ بيىك ماقساتتارعا ۇمتىلۋى قاجەتتىگىن جەتكىزىپ، ولارعا جارقىن جەڭىستەر تىلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋگە 8 جاسقا دەيىنگى ساناتتا الەم چەمپيوندارى اتانعان ءادينۇر ادىلبەك پەن اليشا بيساليەۆا، 12 جاسقا دەيىنگى ساناتتا الەم چەمپيونى بولعان دانيس قۋاندىق ۇلى، 14 جاسقا دەيىنگى ساناتتا الەم بىرىنشىلىگىندە جەڭىس تۇعىرىنان كورىنگەن مارك سميرنوۆ، 16 جاسقا دەيىنگى سانات بويىنشا الەم چەمپيوناتىندا التىننان القا تاققان ەدگار مامەدوۆ، 16 جاسقا دەيىنگى شاحماتشىلار اراسىندا الەم بىرىنشىلىگىنىڭ كۇمىس جۇلدەسىنە قول جەتكىزگەن ساۋات نۇرعاليەۆ قاتىستى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، جاس سپورتشىلاردىڭ جەتىستىكتەرى حالىقارالىق ارەنادا قازاقستاننىڭ مەرەيىن ۇستەم ەتەدى ءارى ەلىمىزدە شاحماتتىڭ كەلەشەگى زور ەكەنىن كورسەتەدى. پرەزيدەنت چەمپيونداردىڭ بيىك ماقساتتارعا ۇمتىلۋى قاجەتتىگىن جەتكىزىپ، ولارعا جارقىن جەڭىستەر تىلەدى.
- شاحمات دەگەن ۇلكەن ونەر. سوندىقتان شاحماتپەن كۇندەلىكتى، مۇقيات، ارنايى كىتاپتاردى وقي وتىرىپ اينالىسۋ قاجەت. بۇگىن حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى اركادي دۆوركوۆيچپەن كەزدەسىپ وتىرسىزدار. بۇل - سىزدەردىڭ باقىتتى ساتتەرىڭىزدىڭ ءبىرى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ شاحمات تاقتاسىنا ەستەلىك جازبا قالدىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت اركاديي دۆوركوۆيچتى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاعان ەدى.