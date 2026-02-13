مەكسيكانىڭ گۋمانيتارلىق كومەك تيەلگەن كەمەلەرى كۋباعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش تاراپىنان بلوكاداعا ۇشىراۋىنان ەنەرگەتيكالىق داعدارىستىڭ ۋشىعۋى اياسىندا گۋمانيتارلىق كومەك تيەلگەن مەكسيكا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ ەكى كەمەسى كۋبا جاعالاۋىنا توقتادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
كەمەلەر ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كۋباعا مۇناي جەتكىزەتىن كەز كەلگەن ەلگە باج سالىعىن ەنگىزەمىن دەپ قورقىتقاننان كەيىن ەكى اپتادان كەيىن كەلدى.
مەكسيكا ۇكىمەتىنىڭ مالىمدەۋىنشە، كەمەلەردىڭ بىرىندە ءسۇت، كۇرىش، بۇرشاق، ساردينا، ەت ونىمدەرى، پىسپەنان، كونسەرۆىلەنگەن تۋنەتس جانە وسىمدىك مايى، سونداي-اق جەكە گيگيەنا قۇرالدارى سياقتى شامامەن 536 توننا ءونىم بولعان. ەكىنشى كەمەگە 277 توننادان استام قۇرعاق ءسۇت تيەلگەن.
كۋبا پرەزيدەنتى ميگەل دياس-كانەل ترامپ قورقىتۋلارىن «ەنەرگەتيكالىق بلوكادا» دەپ اتاپ، ولاردىڭ كولىك، اۋرۋحانالار، مەكتەپتەر، تۋريزم جانە ازىق-تۇلىك وندىرىسىنە اسەر ەتەتىنىن مالىمدەدى.
مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم كەمەلەر ورالعاننان كەيىن «ءبىز ءارتۇرلى فورمادا ودان دا كوپ كومەك جىبەرەمىز» دەپ مالىمدەدى. ونىڭ اكىمشىلىگى ءالى دە 1500 توننا بۇرشاق پەن قۇرعاق ءسۇت جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەكسيكا قۇراما شتاتتارعا بەيبىت ديالوگقا كومەكتەسۋگە جانە كۋباعا «كۇندەلىكتى قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مۇناي جانە مۇناي ونىمدەرىن الۋ مۇمكىندىگىن» قامتاماسىز ەتۋگە تىرىسىپ وتىرعانىن حابارلاعان.
كۋبا بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلەكتر قۋاتىن اۋقىمدى وشىرۋدەن باسقا ترامپتىڭ پرەزيدەنتتىگىنىڭ ەكىنشى مەرزىمى كەزىندە كۇشەيتىلگەن ا ق ش سانكسيالارى ەلگە 2024 -جىلدىڭ ناۋرىزى مەن 2025 -جىلدىڭ اقپانى ارالىعىندا 7,5 ميلليارد استام دوللار كولەمىندە شىعىن كەلتىردى.
بۇعان دەيىن كۋبا شەتەلدىك اۋە كومپانيالارىنا اۆياكەروسين تاپشىلىعى تۋرالى ەسكەرتكەنىن جازدىق.