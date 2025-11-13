مالايزيانىڭ كومپانياسى قازاقستاندا ۇلتتىق اۆتوكولىك وندىرمەك
استانا. قازاقپارات - «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى» اكسيونەرلىك قوعامىندا مالايزيانىڭ Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON) اۆتوموبيل كومپانياسىمەن ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. قۇجات قازاقستاندا اۆتوموبيل ونەركاسىبىن دامىتۋعا جانە ۇلتتىق اۆتوكولىك ءوندىرۋشىسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
حولدينگ تاراپىنان مەموراندۋمعا حولدينگتىڭ باسقارما ءتوراعاسى رۋستام قاراگويشين، ال PROTON كومپانياسى تاراپىنان كورپوراتيۆتىك ستراتەگيا جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنت اينول ازميل ابۋ باكار قول قويدى.
مەموراندۋمعا قول قويۋ قازاقستاندا PROTON كومپانياسىنىڭ حالىقارالىق تاجىريبەسى مەن تەحنولوگيالارىن تارتا وتىرىپ، اۆتوموبيل باعدارلاماسىن دامىتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن باستامانى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى. ىنتىماقتاستىق ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋ، تەحنولوگيالار ترانسفەرى جانە سالانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋ مۇمكىندىكتەرىن قامتيدى.
«PROTON كومپانياسىمەن ارىپتەستىك وتاندىق اۆتوموبيل ونەركاسىبىن جاڭا دەڭگەيگە شىعارادى. سەرىكتەستەرىمىزدىڭ تاجىريبەسى مەن تەحنولوگيالارى زاماناۋي وندىرىستىك بازانى قالىپتاستىرۋعا جانە ۇلتتىق اۆتوكولىك برەندى قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل قادام ەلىمىزدىڭ يندۋستريالاندىرۋ ۇدەرىسىنە جانە ەكونوميكالىق وسىمىنە ەلەۋلى ۇلەس قوسادى»، - دەدى «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى رۋستام قاراگويشين.
ءوز كەزەگىندە PROTON كومپانياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى اينول ازميل ابۋ باكار بۇل مەموراندۋمعا قول قويۋ مالايزيا كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى حالىقارالىق قاتىسۋىن كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق باستامالارىنىڭ ءبىر بولىگى بولۋعا قۋانىشتىمىز. ءبىزدىڭ تاجىريبەمىز بەن تەحنولوگيالىق شەشىمدەرىمىز جەرگىلىكتى ءوندىرىستى دامىتۋعا جانە ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
كەلىسىم اياسىندا تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، جەرگىلىكتى سەرىكتەستەردى ايقىنداۋ جانە قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىن پىسىقتاۋ جوسپارلانعان. «بايتەرەك» حولدينگى وتاندىق ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋعا جانە حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان باستامالاردى قولداۋدى جالعاستىرادى.
PROTON Holdings Bhd - مالايزيانىڭ العاشقى ۇلتتىق اۆتوموبيل جوباسى رەتىندە قۇرىلعان كومپانيا. كومپانيانىڭ ماقساتى - ەلدىڭ ەكونوميكالىق دامۋىن جەدەلدەتۋ جانە جەرگىلىكتى اۆتوموبيل ونەركاسىبىنىڭ نەگىزىن قالاۋ. 2017 -جىلى PROTON كومپانياسى DRB- HICOM جانە Zhejiang Geely Holding Group اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ ارقاسىندا قازىرگى زامانعى جانە جاھاندىق اۆتوكولىك برەندى رەتىندە دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باستى.
بۇگىندە PROTON ءوز تۇتىنۋشىلارىنا يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار، سەنىمدىلىك جانە حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي ونىمدەردى ۇسىنا وتىرىپ، جاڭا مۇمكىندىكتەرگە شابىت بەرۋدى جالعاستىرۋدا.