مادەنيەت مينيسترلىگى بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىدەگى قاۋىپتى كونتەنتتەن قورعاۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆ قازاقستاندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە كىرۋىن شەكتەۋگە قاتىستى ۇسىنىستارعا پىكىر ايتتى.
- بۇل قولدانىستاعى اككاۋنتارعا قولدانىلمايدى، ياعني شەكتەۋلەر تەك اككاۋنتتار جاڭادان قۇرىلانعان كەزدە مالىمەتتەرى ناقتىلاۋ بارىسىندا قويىلادى، - دەدى ەۆگەني كوچەتوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ول قازىرگى ۋاقىتتا ناقتى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانباعانىن اتاپ ءوتتى. قازىر باستامانى تالقىلاۋدىڭ باستاپقى كەزەڭى ءجۇرىپ جاتىر.
ۆيتسە-مينيستر حالىقارالىق تاجىريبەگە دە نازار اۋداردى.
- جاقىندا عانا يسپانيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ دۋبايداعى World Government Summit- ءى كەزىندە ءوز ەلىنىڭ بالالارعا قاتىستى اقپاراتتىق ساياساتىن قالاي قايتا قاراستىراتىنىن ايتتى. بۇل ەلدە شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى. يسپانيا مەن يسپان ءتىلدى ەلدەر الەمدەگى ونلاين پلاتفورمالاردىڭ ۇلكەن بولىگىن قۇرايدى. وسىنداي شەكتەۋلەر فرانسيانىڭ ەڭ جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگانىندا تالقىلانىپ جاتقانىن بايقادىق. اتاپ ايتقاندا، بالالارعا قاتىستى شەكتەۋ ءۇردىسى ايقىن كورىنىپ جاتىر، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
وسى ورايدا ول جىل سوڭىنا دەيىن ءتيىستى زاڭ جوباسى قازاقستان پارلامەنتىندە تالقىلانۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى زياندى كونتەنتتەن قورعاۋ ءۇشىن باتىل شەشىمدەر قابىلداۋدى تاپسىردى.