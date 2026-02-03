ەلۆيرا ءازىموۆا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ الداعى جۇمىسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا جۇمىسى ارى قاراي مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ازاماتتىق ۇيىمدارمەن جالعاسادى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا ايتتى.
- بۇگىن اتا زاڭ جوباسىنىڭ ءاربىر تاقىرىپتىق بلوگى بويىنشا كوميسسيا مۇشەلەرىن تىڭدادىق. كونستيتۋتسيا - بۇل مەملەكەتىمىزدىڭ اتا زاڭى جانە ونىڭ مازمۇنى، قۇرىلىمى مەن لوگيكاسى جالپىعا تانىلعان حالىقارالىق كونستيتۋتسيالىق تاسىلدەرگە سايكەس قالىپتاسادى. كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىك ساياسات پەن قوعامنىڭ دامۋىنا قاتىستى ستراتەگەيالىق قاعيدالاردى، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىعىنىڭ كەپىلدىكتەرىن بەكىتەدى... كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋدى جانە قوسىمشا ءتۇسىندىرۋدى تالاپ ەتەتىن ماسەلەلەر بويىنشا ازاماتتارمەن كەرى بايلانىس تۇردە پىكىرتالاستى كەلەسى وتىرىستا جالعاستىرامىز، - دەدى ە. ءازىموۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىك، اۋماقتىق تۇتاستىق، ەلدىڭ باسقارۋ نىسانى ەشقاشان وزگەرمەيتىن قۇندىلىقتار قاتارىنا جاتقىزىلعان.
- كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا تەك جۇمىس توپتارىنىڭ ۇسىنىستارىمەن شەكتەلمەدى. جالپى، بىلتىرعى قىركۇيەك ايىنان قوعامدا تالقىلاۋ باستالدى. ونىڭ اياسىندا ءتيىستى جۇمىس توبى قۇرىلدى. سونىمەن قاتار، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى ايىندا كوميسسيا قۇرىلعانىن بىلەسىزدەر. بۇگىن بايانداماشىلار اتاپ وتكەندەيى، قازىرگى كەزدە 2 مىڭنان استام ۇسىنىس ەل ازاماتتارىنان كەلدى. سوندىقتان كوميسسيا جۇمىسى ارى قاراي مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ازاماتتىق ۇيىمدارمەن جالعاسادى، - دەدى ە. ءازىموۆا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا پرەامبۋلادا مەملەكەتتىك شەكاراسى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىنا قول سۇعىلمايتىنى انىق جازىلعانىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ