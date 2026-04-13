ەلىمىزدىڭ زەينەتاقى جۇيەسى وزگەرىسكە ۇشىراي ما - ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ زەينەتاقى جۇيەسىندە ورىن الۋى مۇمكىن وزگەرىستەرگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ۆەدومستۆو زەينەتاقى جۇيەسىندە وزگەرىستەر ورىن الۋى مۇمكىن ەكەندىگىن جوققا شىعارمادى. ءبىراق، ءدال قازىرگى ۋاقىتتا جۇيەنى رەفورمالاۋ بويىنشا ناقتى شەشىم قابىلدانباعانىن، ال بارلىق ۇسىنىس كەشەندى تۇردە قاراستىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
مينيسترلىكتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ەلىمىزدىڭ قولدانىستاعى زەينەتاقى جۇيەسى ءۇش كومپونەنتتەن - ىنتىماقتى، بازالىق جانە جيناقتاۋشى زەينەتاقىدان تۇرادى. ولار ءتۇرى قاعيداتتار بويىنشا قالىپتاسادى.
- ىنتىماقتى زەينەتاقى ەلىمىز جيناقتاۋشى مودەلگە كوشكەن 1998 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنا دەيىنگى وتكەرىلگەن ەڭبەك ءوتىلىن ەسكەرە وتىرىپ تاعايىندالادى؛
— بازالىق زەينەتاقى زەينەت جاسىنا جەتكەن بارلىق ازاماتقا بەرىلەدى جانە زەينەتاقى جۇيەسىنە قاتىسۋىنىڭ جالپى وتىلىنە بايلانىستى بولادى؛
— جيناقتاۋشى زەينەتاقى مىندەتتى، مىندەتتى كاسىپتىك جانە ەرىكتى زەينەتاقى جارناسى ەسەبىنەن قالىپتاستىرىلادى جانە جيناق كولەمىنە تاۋەلدى.
سونداي-اق ۆەدومستۆو زەينەتاقى جۇيەسىن ودان ارى دامىتۋ ماسەلەسى قارجى رەتتەۋشىسىمەن جانە ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىمەن بىرگە حالىقارالىق تاجىريبەنى ەسكەرە وتىرىپ پىسىقتالاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل رەتتە جۇيەنىڭ ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى بولماق.
ەڭبەك مينيسترلىگى سەناتور امانگەلدى نۇعمانوۆتىڭ جاسقا بايلانىستى زەينەتاقى تاعايىنداۋ ۇلگىسىنەن ەڭبەك وتىلىنە نەگىزدەلگەن جۇيەگە كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشۋ ۇسىنىسى دا قاراستىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
مارلان جيەمباي