ەلىمىزدىڭ ءۇش وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى جولدار جابىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 10- اقپاندا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى بىرنەشە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
باتىس قازاقستان وبلىسى:
- «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 393-526 شاقىرىم ارالىعى (جىمپيتى اۋىلىنان اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
اقتوبە وبلىسى:
- «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 526-710 شاقىرىم ارالىعى (قۇرشاساي اۋىلى - باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
شىعىس قازاقستان وبلىسى:
- «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 15-105 شاقىرىمى ارالىعى (بەلوۋسوۆكا اۋىلىنان ريددەر قالاسىنا دەيىن) ؛
- «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 129-169 شاقىرىمى ارالىعى (ريددەر قالاسىنان باتىس التاي قورىعىنا دەيىن).
جولدى 2026 -جىلعى 10- اقپان ساعات 20:00- دە اشۋ جوسپارلانعان.
اقتوبە وبلىسى:
10- اقپان ساعات 13:45- تە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق — قىزىلوردا — شىمكەنت — تاراز — قورداي — الماتى — قورعاس — ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-965 شاقىرىم ارالىعىنداعى (ەكو ويل جانارماي ستانساسى — قارابۇتاق اۋىلى) جانە اۆتوجولدىڭ 965-1240 شاقىرىم ارالىعىندا (قارابۇتاق اۋىلىنان قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن) بارلىق كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى.
جولدى 2026 -جىلعى 11 -اقپان ساعات 08:00- دە اشۋ جوسپارلانعان.
بۇدان بۇرىن بوراندى كۇنى اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنان ءتورت ادام مەرت بولعانىن جازعانبىز.