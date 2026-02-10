ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:41, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ ءۇش وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى جولدار جابىلدى

    استانا. قازاقپارات  - 2026 -جىلعى 10- اقپاندا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى بىرنەشە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Астана әкімдігі

    باتىس قازاقستان وبلىسى:

    - «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 393-526 شاقىرىم ارالىعى (جىمپيتى اۋىلىنان اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).

    اقتوبە وبلىسى:

    - «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 526-710 شاقىرىم ارالىعى (قۇرشاساي اۋىلى - باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    شىعىس قازاقستان وبلىسى:

    - «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 15-105 شاقىرىمى ارالىعى (بەلوۋسوۆكا اۋىلىنان ريددەر قالاسىنا دەيىن) ؛

    - «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 129-169 شاقىرىمى ارالىعى (ريددەر قالاسىنان باتىس التاي قورىعىنا دەيىن).

    جولدى 2026 -جىلعى 10- اقپان ساعات 20:00- دە اشۋ جوسپارلانعان.

    اقتوبە وبلىسى:

    10- اقپان ساعات 13:45- تە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق — قىزىلوردا — شىمكەنت — تاراز — قورداي — الماتى — قورعاس — ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-965 شاقىرىم ارالىعىنداعى (ەكو ويل جانارماي ستانساسى — قارابۇتاق اۋىلى) جانە اۆتوجولدىڭ 965-1240 شاقىرىم ارالىعىندا (قارابۇتاق اۋىلىنان قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن) بارلىق كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى.

    جولدى 2026 -جىلعى 11 -اقپان ساعات 08:00- دە اشۋ جوسپارلانعان.

    بۇدان بۇرىن بوراندى كۇنى اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنان ءتورت ادام مەرت بولعانىن جازعانبىز.

    Бақытжол Кәкеш
