ەلىمىزدە ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىراتىن سالالار كوپ - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سالالارىنا باسا ءمان بەرگەن ءجون. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتالىپ، تومەندەگەننەن كەيىن نارىق قاعيداتتارىن كۇشەيتۋ كەرەك بولادى. دامۋ ينستيتۋتتارى بيزنەسپەن جانە قارجى سەكتورىمەن ءتيىمدى قارىم- قاتىناس ورناتۋى قاجەت. بۇل قاتىناس باسەكەلەستىككە ەمەس، ءوزارا سەرىكتەستىككە نەگىزدەلۋى كەرەك. ەلىمىزدە ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىراتىن سالالار كوپ. وسى سالالاردى دامىتۋ ءۇشىن مەملەكەت پەن بيزنەس اراسىندا سىندارلى ىنتىماقتاستىق بولۋعا ءتيىس. اسىرەسە، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار، مۇناي-گاز حيمياسى، تسيفرلىق ينفراقۇرىلىم، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى، كولىك جانە اگرووڭدەۋ سالالارىنا باسا ءمان بەرگەن ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىر تەحنولوگيالار قارقىندى دامىپ جاتقان كەزدە اسا قاجەتتى ماتەريالدارعا، ياعني، سيرەك مەتالدارعا سۇرانىس كۇرت ارتىپ كەلەدى.
- قازاقستاندا مۇنداي جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باتىس ەلدەرى جانە باسقا دا دامىعان مەملەكەتتەردىڭ ينۆەستورلارى زور قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. بۇل - قازاقستاننىڭ جاھاندىق باسەكەدەگى ارتىقشىلىعى. وسى ارتىقشىلىقتى ءتيىمدى پايدالانۋىمىز كەرەك، ونى ەل يگىلىگىنە جاراتۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت اتا زاڭىمىزعا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلداناتىنىن ءمالىم ەتتى.