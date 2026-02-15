ەلىمىزدە قازاق ءتىلىن وقىتۋدىڭ جاڭا سيفرلىق فورماتى پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قازاق ءتىلىن وقىتۋدىڭ جاڭا سيفرلىق فورماتى پايدا بولدى. 6 جاستان اسقان بالالارعا ارنالعان Steppe Rider ويىنى انا ءتىلىن گەيميفيكاتسيا تاسىلىمەن ۇيرەتەدى.
بۇل قازاقستانداعى قازاق ءتىلىن ويىن ارقىلى وقىتۋعا ارنالعان العاشقى قوسىمشا. عىلىم جانە جوعارعى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ ماماندارى جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتىن بىلاي دەپ ءتۇسىندىرىپ بەردى.
- حالىقارالىق تاجىريبەدە ويىن ارقىلى اعىلشىن، يسپان، فرانسۋز سياقتى اۋقىمدى تىلدەردى ۇيرەتۋ بىرنەشە جىلدان بەرى كەڭىنەن قولدانىلىپ كەلەدى. ءبىراق ءبىزدىڭ نارىقتا وعان لايىقتالعان ويىندار جوق. سول سەبەپتى بىزگە ويىن ەلەمەنتتەرى مەن ادىستەمەنى بىرىكتىرىپ، ءتىل ۇيرەتۋگە ارنالعان ويىن جاساۋ يدەياسى كەلدى. سەبەبى، شىنىن ايتۋ كەرەك، ءبىز بالالارىمىزدى ءبىراز ۋاقىت باسقا ءتىلدى اۋديتورياعا، كونتەنتتەرگە جىبەرىپ الدىق، - دەيدى ءتىل ساياساتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەربول تىلەشوۆ Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
داۋدىڭ باسى - ءدال وسى Steppe Rider قوسىمشاسى. حالىقتىڭ قۇتىن قاشىرىپ، جاعاسىن ۇستاتقان ماسەلە مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ سايتىندا جاريالانعان مىنا ءبىر ساندار.
قارجى مينيسترلىگى ۇيىمداستىرعان مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ بايقاۋىنا 2 كومپانيا قاتىسىپتى («Tau Innovative Solutions» ج ش س جانە «United Kingdom» ج ش س). ناتيجەسىندە «United Kingdom» ج ش س 239,8 ميلليون تەڭگەگە ۇتىپ العان.
ال كوميتەت ءتوراعاسى 3 قانا باعالىق ۇسىنىس بولعانىن ايتادى.
- باعالىق ۇسىنىستار بولدى، ءبىراق كوپ ەمەس. بار بولعانى 3 ۇسىنىس ءتۇستى. سەبەبى نارىقتا دا، عىلىمي-ادىستەمەلىك تاجىريبەدە دە مۇنداي جوبا بولماعان. كوپ جاعدايدا ءوزىمىز باستاماشى بولىپ، يدەيا بەرۋگە، باعىت كورسەتۋگە تۋرا كەلدى. قوعام تاراپىنان قارجىعا قاتىستى سۇراقتار بولدى. «بۇل ويىن نەگە كەرەك؟» دەگەن پىكىرلەر ايتىلىپ جاتىر. ءبىراق حالىقارالىق ويىنداردىڭ بيۋدجەتى بۇدان بىرنەشە ەسە كوپ. ارينە، ولار كوممەرتسيالىق جوبالار، اۋديتورياسى ۇلكەن. ماسەلەن، كىتاپتىڭ نەمەسە فيلمنىڭ بەكىتىلگەن باعاسى بار عوي. ال بىزدە ءدال بۇل نارىقتا قالىپتاسقان ولشەمشارت بولماي تۇر. ويىن يندۋسترياسىنىڭ ءادىسى قالىپتاسپاعان. بۇل جوبادا باعدارلاماشىلار، ادىستەمەلىك توپ، ديزاينەرلەر، سۋرەتشىلەر، ستسەناريستەر جۇمىس ىستەدى. قازاق تىلىندە جۇمىس ىستەيتىن ماماندار دا اسا كوپ ەمەس، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
بيۋدجەتتىڭ قالاي يگەرىلگەنىن ءبىلۋ ءۇشىن مەردىگەر كومپانياعا حابارلاستىق. الايدا ولار بۇل ماسەلەگە قاتىستى قانداي ءدا بىر پىكىر بىلدىرۋدەن تۇبەگەيلى باس تارتتى.
ال جوبانى تەحنيكالىق تۇرعىدان سارالاۋ ءۇشىن ساراپشى پىكىرىنە جۇگىندىك.
- مۇنى قازاق ءتىلىن گەيميفيكاتسيا ارقىلى ۇيرەتۋگە باعىتتالعان العاشقى جوبالاردىڭ ءبىرى دەپ ايتۋعا بولادى. بۇل ەلىمىزدەگى وسىنداي فورماتتا دايىندالعان ءبىرىنشى پلاتفورما. وسى تۇرعىدان العاندا، يدەياسى وتە جاقسى. الايدا، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پورتالىندا شامامەن 240 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قارجى كورسەتىلگەنىن كوردىم. مەنىڭ ويىمشا، مۇنداي باعدارلاما ءۇشىن بۇل سوما تىم كوپ. بۇل تەحنيكالىق جاعىنان اسا كۇردەلى جوبا ەمەس دەپ سانايمىن. وسىنداي پلاتفورمانى 5-10 ادامنان تۇراتىن كوماندا 1-2 اي ىشىندە تولىق جۇمىس ىستەيتىن دەڭگەيگە دەيىن شىعارا الار ەدى. ءتىپتى، الدەقايدا از بيۋدجەتپەن - شامامەن 50-60 ميلليون تەڭگە كولەمىندە جاساۋعا بولادى دەپ ويلايمىن. ارينە، بۇل - قازاقستانداعى العاشقى وسىنداي فورماتتاعى پلاتفورما بولعاندىقتان، باستاپقى كەزەڭدە شىعىن كوپ كەتكەن بولۋى مۇمكىن. ءبىراق بۇل قاراجاتقا ويىندى الدەقايدا تارتىمدى ەتىپ، ماركەتينگكە دە كوبىرەك ينۆەستيتسيا سالۋعا بولار ەدى، - دەيدى ІТ
ساراپشىسى سۋلتونبەك باحتيروۆ.
مامان قوسىمشاعا قاتىستى بىرنەشە ەسكەرتۋدى اتادى.
- مەنىڭشە، تەحنيكالىق جاعىنان ويىن ءالى دە السىزدەۋ. كەي جەرلەردە تەجەلىپ قالادى، كەيدە قاي باتىرمانى باسۋ كەرەكتىگى تۇسىنىكسىز بولۋى مۇمكىن. پايدالانۋشى ينتەرفەيسىن جەتىلدىرۋ كەرەك. ويىندى قۋاتتىراق قوزعالتقىشقا كوشىرۋگە بولادى، سوندا تۇراقتىلىعى ارتار ەدى. ازىرگە ول باستاپقى دامۋ ساتىسىندا تۇرعان جوبا سياقتى اسەر قالدىرادى. مەنىڭ بايقاۋىمشا، جوبادا جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى دا قولدانىلعان. ەگەر جاساندى ينتەللەكت كەڭىنەن پايدالانىلسا، شىعىندى ودان ءارى ازايتۋعا مۇمكىندىك تۋادى. جالپى يدەيا وتە جاقسى. قازاق ءتىلىن ويىن ارقىلى ۇيرەتۋ - دۇرىس باعىت. ءبىراق جوبانى ءالى دە جەتىلدىرۋ، تەحنيكالىق جانە مازمۇندىق تۇرعىدان دامىتۋ قاجەت. الداعى ۋاقىتتا دۇرىس باعىتتا داميدى دەپ ۇمىتتەنەمىن. ءبىراق ونى ءارى قاراي قولداپ، جەتىلدىرۋگە قوسىمشا قارجى مەن ۋاقىت قاجەت بولاتىنى انىق، - دەيدى سپيكەر.
جالپى بۇل United Kingdom جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگى جۇزەگە اسىرعان جالعىز جوبا ەمەس. كومپانيا بۇعان دەيىن ءبىرتالاي مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ تاپسىرىسىن ورىنداعان.
ويىننىڭ تەحنيكالىق ەرەكشەلىكتەرى
مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ سايتىندا كورسەتىلگەن تەحنيكالىق تالاپتارعا نازار سالار بولساق، Steppe Rider ويىنى 6 جاستان 25 جاسقا دەيىنگى ادامدارعا ارنالعان. ويىندى 12 ساعات بويى ويناۋعا بولادى. ادىستەمە قازاق ءتىلىن 3 دەڭگەيگە ءبولىپ، ۇيرەتەدى. ءار دەڭگەي 4 ساعاتقا سوزىلادى.
ورىندار مەن دەڭگەيلەر
• جايلاۋ - قاراپايىم لەكسيكا جانە نەگىزگى گرامماتيكا.
• ناۋرىز مەرەكەسى - قازاق داستۇرلەرى مەن مادەنيەتىن تانۋ.
• ەجەلگى تۇركىستان - تاريح پەن فولكلورعا ارنالعان كۇردەلى تاپسىرمالار.
• «بايگە» قورىتىندىسى - ءبىلىمىن تەكسەرۋ ارقىلى جارىسقا قاتىسۋ.
ويىن بىرنەشە رەجيمنەن تۇرادى:
1. ءبىلىم بەرۋ گەيمپلەيى - سوزدەر مەن گرامماتيكاعا ارنالعان تاپسىرمالار.
2. كۆەست ستيلى - جاڭا ورىندار اشۋ جانە تاپسىرمالاردى ورىنداۋ.
3. باسەكەلەستىك رەجيم - باسقا ويىنشىلارمەن جارىسۋ.
4. زەرتتەۋ - مادەني جانە تاريحي ورىنداردى زەرتتەۋ.
تەحنيكالىق جاعىنان:
ويىن C++ نەمەسە C# تىلدەرىندە جاسالىپ، 2D جانە 3D گرافيكا، انيماتسيا جانە دىبىستىق ەففەكتىلەر قامتىلۋى ءتيىس. ويىن ءتۇرلى قۇرىلعىلارعا بەيىمدەلىپ، قاتەلەر جويىلىپ، 2026 -جىلى تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتىلۋى ءتيىس.
ءتىل ساياساتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى مەردىگەر كومپانياعا قويىلعان تالاپتاردىڭ تۇگەل ورىندالعانىن جەتكىزدى.
- جاۋاپتى كومپانيا تەحنيكالىق تالاپتاردى تولىق ورىندادى. قازىر حالىق ۇسىنىستارىن ەسكەرىپ، جەتىلدىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. تاعى ءبىر ايتا كەتەتىن ماسەلە، ويىن 2026 -جىلى دا سۇيەمەلدەنەدى. بۇل شارتتا كورسەتىلگەن، ياعني بولىنگەن قارجى تەك 2025 -جىلمەن شەكتەلمەيدى. 2026 -جىلى مەردىگەر كومپانيا سول قارجى ەسەبىنەن ويىندى تەگىن جەتىلدىرەدى. قازىر اعىلشىن جانە قازاق تىلىندەگى نۇسقاسىن دايىنداپ جاتىرمىز. تەحنيكالىق ەسكەرتپەلەر دە بولدى: كەيىپكەردىڭ جۇگىرۋى، سوزدەردىڭ باياۋ وقىلۋى سياقتى ماسەلەلەر تۇزەتىلدى. كەرى بايلانىس ارقىلى ۇسىنىستار بولسا، دەرەۋ رەتتەۋگە تىرىسامىز، - دەيدى ەربول تىلەشوۆ.
بۇگىندە قوسىشا حالىقارالىق Steam, Android جانە iOS جۇيەلەرىندە قولجەتىمدى. جاۋاپتىلاردىڭ سوزىنە سەنسەك، قوسىمشا جارىققا شىققان العاشقى بىرنەشە اپتانىڭ وزىندە-اق Steam جۇيەسىندەگى پايدالانۋشىلار سانى 30 مىڭنان اسقان. ويىندى تۇركيا، فرانسيا، رەسەي ازاماتتارى دا قولدانىپتى.
ال جاۋاپتىلار ءساۋىر ايىندا ويىننىڭ تيىمدىلىگىنە قاتىستى مونيتورينگ جۇرگىزبەك.
- ويىننىڭ جالپى اسەرىنە ءساۋىر ايىندا مونيتورينگ جۇرگىزەمىز. ساۋالناما دا الامىز. قاتىسۋشىلاردىڭ اتى-ءجونى بار، سول ارقىلى تيىمدىلىگىن باقىلايمىز. بۇل تاجىريبە جالعاسادى دەپ ويلايمىن. سەبەبى بۇكىل الەم وسىنداي فورماتقا كوشىپ جاتىر، - دەيدى ءتىل ساياساتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى.
ەربول تىلەشوۆ قازاق ءتىلىن ۇيرەتۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىن پايدالانۋ اسا ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى.
- قازاق قوعامى سيفرلىق فورماتقا ۇيرەنۋى كەرەك. قازاق تىلىندە دە سيفرلىق مۇمكىندىكتەردى پايدالانىپ ءتىل ۇيرەنۋگە، ويىن شىعارۋعا بولاتىنىن كورسەتۋىمىز قاجەت. مۇنداي ويىندار كوبەيۋى كەرەك. قولدانۋشىلاردا تاڭداۋ بولۋى ءتيىس. ەگەر ءبىز مۇنى جاساماساق، بالالارىمىز باسقا تىلدەگى ويىنداردى وينايدى، - دەيدى ول.
مينيسترلىك مامانى مۇنداي جوبالاردى كوممەرتسيالاندىرۋ كەرەك ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى.
- بۇل جوبالاردى كوممەرتسيالاندىرۋعا دا ۇيرەنۋىمىز كەرەك. نارىقتىق پسيحولوگيانى قالىپتاستىرۋ قاجەت. ءتىلدى وسى ارقىلى ۇيرەتۋگە دە، ناسيحاتتاۋعا دا بولادى. اعىلشىن نەمەسە ورىس تىلىندە ءبىر عانا ويىن بولمايدى، وندا ۇلكەن باسەكە بار. بىزدە دە سونداي تاڭداۋ بولۋى كەرەك. ءبىز دە وزىمىزدەن كەيىن وسىنداي جوبالاردى جۇزەگە اسىراتىن ماماندارعا ۇلگى قالىپتاستىرعىمىز كەلەدى. سول سەبەپتى ءوزىمىز وسىنداي تاۋەكەلگە بارۋدى ءجون كوردىك، - دەيدى سپيكەر.
ال پسيحولوگتار مۇنداي ويىنداردىڭ ءتىل ۇيرەتۋگە اسەرىن جوعارى باعالاپ وتىر.
- مۇنداي ويىنداردىڭ ءبارى بالالارعا وتە جاقسى اسەر ەتەدى. ويتكەنى، بالا ويناعاندا قاتەلەسۋدەن قورىقپايدى. ويىن ارقىلى جاڭا اقپاراتتى جىلدام قابىلدايدى. ويىننىڭ ءوزى بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرادى. بۇل ويىن ارقىلى بالالار ءسوزدىڭ ءمانىن تۇسىنە الادى. سول ءۇشىن قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋگە جاقسى قۇرال دەپ ويلايمىن. بۇل ويىن بالاعا كومۋنيكاتيۆتىك تۇرعىدان كومەكتەسەدى. شەشىم قابىلداۋعا، وزىنە سەنىمدى بولۋعا ۇيرەتىپ، بالادا لوگيكالىق ويلاۋ داميدى، - دەيدى پسيحولوگيا سالاسىنىڭ ساراپشىسى جادىرا سابيروۆا.
مامان بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن جوعالتپاي، كوبىرەك اسەر ەتۋ ءۇشىن ويىندى ۇنەمى جەتىلدىرىپ وتىرۋ كەرەكتىگىن جەتكىزدى.
- Steppe Rider ويىنىن وندىرۋشىلەر مەن ويناۋشىلار بايلانىستا بولۋ كەرەك. سەبەبى، قازىر ويىندار اراسىندا باسەكەلەستىك جوعارى. مۇندايدا ءبىر ويىنعا بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعى جىلدام كەتىپ قالادى. سول ءۇشىن ويىنشىلاردىڭ بارلىق كەڭەسىن قابىلداپ، ۇنەمى جاقسارتىپ وتىرۋ قاجەت. سول كەزدە عانا ول بالالارعا جاقسى پايداسىن تيگىزەدى، - دەيدى ول.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت