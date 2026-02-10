ەلىمىزدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىن جاڭعىرتۋ كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM — بۇگىن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وڭدەلەتىن مۇناي كولەمىن ارتتىرۋدى تاپسىردى.
- ەلىمىزدىڭ يمپورتقا تاۋەلدىلىگى تۋرالى ايتقاندا مۇناي سالاسىنداعى كۇردەلى احۋالعا توقتالماي كەتۋگە بولمايدى. قازاقستاندا جىلىنا شامامەن 100 ميلليون توننا مۇناي وندىرىلەدى، ءبىراق ەلىمىزدە سونىڭ تەك 18 ميلليون تونناسى عانا قايتا وڭدەلەدى. سونىڭ سالدارىنان ءبىز مۇناي ءوندىرۋشى ەل بولساق تا، جىل وتكەن سايىن ديزەل وتىنى بويىنشا تاپشىلىق پايدا بولىپ جاتىر، اۆياتسيالىق كەروسين بويىنشا دا يمپورتقا تاۋەلدى بولىپ وتىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، سوندىقتان وتىنعا دەگەن سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، ەلىمىزدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىن جاڭعىرتۋ كەرەك. بۇل جۇمىستى جەدەل ورىنداۋ قاجەت.
- اتالعان قادام ءبىر جىلدا وڭدەلەتىن مۇناي كولەمىن 9 ميلليون تونناعا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى (18,4 ميلليون توننادان 27,4 ميلليون تونناعا دەيىن). بۇل - مينيسترلىكتىڭ مالىمەتى. ۇكىمەت جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىستى بايىپتى شەشىم قابىلداۋى قاجەت. ەڭ الدىمەن، مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا شيكىزات قايدان جەتكىزىلەتىنىن، قانداي ءونىمدى جانە قانشا كولەمدە وندىرەتىنىن دۇرىس ەسەپتەۋ كەرەك. بۇل جوبانى ىسكە اسىرۋعا جەكە ينۆەستور تارتۋ كەرەك بولادى. بۇگىندە مۇنداي ءىرى جوبانى تەك مەملەكەت قارجىسىنا سالۋ وتە ءتيىمسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.