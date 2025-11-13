ەلىمىزدە جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە ارنالعان مەملەكەتتىك تاپسىرىستىڭ جاڭا جۇيەسى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جەكەمەنشىك مەكتەپتەردە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىستارىن ورنالاستىرۋدىڭ جاڭا تەتىگىنە بايلانىستى قاناتقاقتى جوبا ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن وبلىستاردىڭ، الماتى، استانا جانە شىمكەنت قالالارى اكىمدىكتەرىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعىمەن «2025-2026 وقۋ جىلىنا ارنالعان جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە ورتا ءبىلىم بەرۋگە بايلانىستى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىستارىن ورنالاستىرۋدىڭ جاڭا تەتىگى» پيلوتتىق جوباسى بەكىتىلدى. اتالعان جوبا قارجىلاندىرۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىكتى دامىتۋعا جانە بارلىق بالانى ساپالى بىلىممەن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
كەيىنگى جىلدارى ەلىمىزدە جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ سانى شامامەن مىڭعا جۋىقتاپ قالدى. ءبىلىم سالاسىنداعى جەكە بيزنەستىڭ ۇلعايۋى جاقسى ءۇردىس. الايدا قازىر مەملەكەتتىك تاپسىرىستى الۋ ءتارتىبى جاڭارتۋ مەن جەتىلدىرۋدى قاجەت ەتەدى.
جۇرگىزىلگەن تالداۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە جەكەمەنشىك مەكتەپتەردەگى وقۋشىلاردى ەسەپكە الۋ مەن قارجىلاندىرۋ بويىنشا سايكەسسىزدىكتەر انىقتالدى. ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ دەرەكقورىندا مەملەكەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلاتىن وقۋ ورنىندا تىركەلگەن بالالاردىڭ ءىس جۇزىندە مۇلدەم باسقا مەكتەپتە وقيتىنى بەلگىلى بولدى. ال جەكەلەگەن وڭىرلەردە كەيبىر مەكتەپتەر وقۋدان شىعىپ كەتكەن وقۋشىلار ءۇشىن دە اقشا الىپ وتىرعان. سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىنە قاتىسى جوق مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسىندە تىركەلگەن ۇيىمدار انىقتالدى. مۇنىڭ بارلىعى جۇيەگە رەفورما قاجەت ەكەنىن بايقاتىپ وتىر.
تۇيىتكىلدى ماسەلەلەردى شەشۋ ماقساتىندا قارجى مينيسترلىگىنە قاراستى «اقپاراتتىق- ەسەپتەۋ ورتالىعى» ا ق جاڭا اقپاراتتىق جۇيەنى ازىرلەدى. اتالعان تەحنولوگيا E- Qazyna.kz پلاتفورماسىنا ەنگىزىلگەن جانە پايدالانۋشىلاردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتۋمەن قاتار بۇل دەرەكتەردىڭ دۇرىستىعىن باقىلاۋدى كۇشەيتەدى. جۇيەدە وقۋشىلاردىڭ سانى مەن كونتينگەنتى، رۇقسات قۇجاتتارىنىڭ بار-جوعى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرىلىپ، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى اقپاراتتىق جۇيەلەرمەن ءبىرتۇتاس بولادى. ءبىرىڭعاي اكىمشىلىك باسقارۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «قارجى ورتالىعى» ا ق قارجى مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا بەرىلدى. ورتالىق قاناتقاقتى جوبانىڭ وپەراتورى رەتىندە ۇيىمداستىرۋ- ادىستەمەلىك قولداۋدى جۇزەگە اسىرىپ، قاتىسۋشىلارعا كەڭەس بەرۋ، مونيتورينگ جۇرگىزۋ، قابىلدانعان اكتىلەرگە سايكەس تولەم جۇرگىزۋ قىزمەتتەرىن اتقارادى.
وسى جوبانى ىسكە اسىرۋداعى نەگىزگى ءرول جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا - ءبىلىم بەرۋ باسقارمالارىنا جۇكتەلىپ وتىر، ولار مەملەكەتتىك تاپسىرىستاردى ورنالاستىرىپ، قورىتىندى ەسەپتەردى بەكىتەدى، سونداي-اق كەلىسىمشارتتار جاساپ، www.e-Qazyna.kz ۆەب- پورتالى ارقىلى كورسەتىلگەن قىزمەتتەر تۋرالى اكتىلەردى قابىلدايدى.
كەلەسى كەزەڭدە بۇل جۇيەگە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى باسقا دا مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ قۇرالدارىن - گرانتتاردى، شاكىرتاقىلاردى، جاتاقحانادا ورىندارمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە باسقا دا قولداۋ تۇرلەرىن بىرىكتىرۋ كوزدەلگەن.
جاڭا اقپارات جۇيەسى 12- قاراشادا ىسكە قوسىلدى. ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنە سيفرلاندىرۋدى ەنگىزۋ - مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلار قىزمەتىندەگى بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرىپ، تۇسىنىكتى ەتۋدى كوزدەيدى جانە ۋاقتىلى، ورىندى قارجىلاندىرۋدىڭ اكىمشىلىك قاداعالاۋىن قامتاماسىز ەتەدى. بۇل جاڭاشىلدىق بيۋدجەتكە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ، باسەكەلەستىكتى ارتتىرادى جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جەكە ينۆەستيتسيانى كوبىرەك تارتۋعا اسەر ەتەدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ەلوردالىق مەكتەپتە وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءتارتىبىن جاساندى ينتەللەكت باقىلايتىنىن جازعانبىز.