ۇلى بريتانيا عالىمدارى سمارت-كوزىلدىرىك ويلاپ تاپتى
استانا. قازاقپارات - 2050 -جىلعا قاراي الەمدە ءاربىر ءۇشىنشى ادامنىڭ ەستۋ قابىلەتى تومەندەۋى مۇمكىن. ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ەستۋ قابىلەتى تومەن جاندارعا ارنالعان سمارت كوزىلدىرىك جاسالدى.
قۇرىلعىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - لينزاعا ورناتىلعان سۋبتيتر فۋنكسياسى. سويلەسكەن ادامنىڭ ايتقان ءسوزى بىردەن ماتىنگە اينالىپ، كوزىلدىرىك ەكرانىندا كورىنەدى. بۇل تەحنولوگيا ادامدارعا ەركىن كوممۋنيكاتسيا ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇلى بريتانيادا ەستۋ قابىلەتى تومەن ادامدارعا ارنالعان سمارت- كوزىلدىرىك تانىستىرىلدى.
جاڭا تەحنولوگيانى يكس رەي (XRAI Inc) كومپانياسى جاساعان. قۇرىلعى ايتىلعان ءسوزدى بىردەن ماتىنگە اينالدىرىپ، كوزىلدىرىك ەكرانىندا كورسەتەدى. وسىلايشا ەستۋ قابىلەتى ناشار جاندار اڭگىمەگە ەركىن ارالاسا الادى.
پيتەر كوگلان:
- بۇل تەحنولوگيا مەنى شىن مانىندە تاڭقالدىردى. اسىرەسە ادام كوپ جينالعان جەردە سويلەپ تۇرعان ادامنىڭ نە ايتقانىن كوزىلدىرىك ارقىلى ەش كەدەرگىسىز، انىق تۇسىنەمىن. قۇرىلعى جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيدى. ول Microsoft پەن Deepgram ازىرلەگەن تەحنولوگيالاردى قولدانادى. سونىڭ ارقاسىندا ايتىلعان سوزدەر ماتىنگە جىلدام ءارى ءدال اۋدارىلادى.
جاڭا قۇرىلعى 300-دەن استام ءتىلدى تانيدى جانە اۆتوماتتى تۇردە اۋدارما جاساي الادى. سۋبتيترلەردى تەك كوزىلدىرىك ارقىلى عانا ەمەس، تەلەفون، پلانشەت نەمەسە كومپيۋتەر ەكرانىنان دا كورۋگە مۇمكىندىك بار.
دجەك بلۋمفيلد، كومپانيا وكىلى:
- XRAI Glass - جاساندى زەردەگە نەگىزدەلگەن سمارت-كوزىلدىرىك. ول سويلەگەن ءسوزدى بىردەن ماتىنگە اينالدىرادى. ادامدار ونى كيىپ الىپ، اينالاسىندا ايتىلىپ جاتقان سوزدەردى كوزبەن كورە الادى. بۇل ەستۋ قابىلەتى تومەن ادامدار ءۇشىن ۇلكەن كومەك.
اقىلدى كوزىلدىرىكتىڭ باعاسى 699 ستەرلينگ فۋنتى. ءبىزدىڭ اقشاعا شاققاندا شامامەن 480 مىڭ تەڭگە. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قۇرىلعى ەستۋ قابىلەتى تومەن ادامداردىڭ ءومىرىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەدى. ولار ەندى ەركىن سويلەسىپ، مادەني شارالارعا قاتىسىپ، كۇندەلىكتى تۇرمىستا كەدەرگىسىز قارىم-قاتىناس جاساي الادى.
24.kz