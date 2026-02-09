ەلوردالىق وقۋشى الەمنىڭ توپ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن شاقىرتۋ الدى
استانا. KAZINFORM - استانادا № 9 «زەردە» مامانداندىرىلعان ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى ەرمۇحامەد تۇكتىباي حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ۇلكەن جەتىستىكتەرىمەن كوزگە ءتۇسىپ، الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە شاقىرىلدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جاس تالاپكەر بىردەن بىرنەشە بەدەلدى جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ءبىلىم گرانتىنا يە بولدى.
ەرمۇحامەد QS الەمدىك رەيتينگىندە الدىڭعى ورىنداردا تۇرعان The University of Hong Kong (HKU) ۋنيۆەرسيتەتىنە «ماشينا جاساۋ» ماماندىعى بويىنشا وقۋعا شاقىرىلدى. سونىمەن قاتار، The Hong Kong Polytechnic University جانە City University of Hong Kong ۋنيۆەرسيتەتتەرى وعان وقۋ اقىسى مەن تۇرۋ شىعىندارىن تولىق وتەيتىن گرانتتار ۇسىندى. مۇنداي ۇسىنىستار حالىقارالىق تاجىريبەدە وتە سيرەك كەزدەسەدى جانە تالاپكەردىڭ اكادەميالىق دەڭگەيىنىڭ ەرەكشە جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
بولاشاق ينجەنەردىڭ ءبىلىم كورسەتكىشتەرى دە تاڭعالارلىق. ەرمۇحامەد حالىقارالىق ەمتيحانداردا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن: SAT — 1540 بال، ونىڭ ىشىندە 790 بال ماتەماتيكادان، ال SAT - 15406، بۇل اعىلشىن ءتىلىن ەركىن اكادەميالىق دەڭگەيدە مەڭگەرگەنىن دالەلدەيدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ۇپايلار الەمنىڭ ەڭ مىقتى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە ەركىن تۇسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەرمۇحامەد تەك جوعارى تەست ناتيجەلەرىمەن شەكتەلمەيدى. ول - تاجىريبەگە بەيىم جاس زەرتتەۋشى. ونىڭ ينجەنەرلىك جوبالارى ماتەريالداردىڭ توزىمدىلىگىن زەرتتەۋگە باعىتتالعان: وقۋشى SolidWorks باعدارلاماسىندا ءتىستى بەرىلىستەردى ءوزى جوبالاپ، ولاردى 3D- باسپا ارقىلى جاساپ، ءتۇرلى پوليمەرلەردىڭ توزۋ دەڭگەيىنە تاجىريبەلىك سىناقتار جۇرگىزگەن.
سونىمەن قاتار، جاس عالىم ماتەماتيكا مەن ونەردىڭ توعىسىن دا زەرتتەگەن. عىلىمي جوباسى اياسىندا ول سۋرەتشى م. ك. ەشەردىڭ پارادوكستارىن ۆيزۋالدى-ماتەماتيكالىق تۇرعىدان تالداپ، «مۇمكىن ەمەس» فيگۋرا رەتىندە تانىمال پەنروۋز ءۇشبۇرىشىنىڭ فيزيكالىق مودەلىن قۇراستىردى. بۇل جوبا ونىڭ كرەاتيۆتى ويلاۋ قابىلەتى مەن كۇردەلى عىلىمي ۇعىمداردى پراكتيكامەن ۇشتاستىرا الاتىنىن كورسەتتى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ەرمۇحامەدتىڭ جەتىستىگى - تەك جەكە تابىس ەمەس، سونىمەن بىرگە قازاقستاندىق وقۋشىلاردىڭ جاھاندىق ءبىلىم كەڭىستىگىندە باسەكەگە قابىلەتتى ەكەنىن دالەلدەيتىن ماڭىزدى كورسەتكىش. جاس تالاپكەردىڭ الداعى ۋاقىتتا ينجەنەريا سالاسىندا ءىرى جاڭالىقتارعا جول اشۋى ابدەن مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن وسى مەكتەپتەگى 11-سىنىپ وقۋشىسى ايالا سەرىك قىزى الەمنىڭ توپ-10 ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن رەسمي شاقىرتۋ العان. ولاردىڭ قاتارىندا ليگا پليۋشا (IVY League) قاتارىنا كىرەتىن Harvard University, Brown University, University of Cambridge, Stanford University, MIT جانە الەمدىك رەيتينگتەرگە ەنگەن وزگە دە بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتتەر بار.