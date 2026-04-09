ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:57, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەلوردادا ەلەكترلى ۆەلوسيپەدتەر سانى ارتادى

    استانا. KAZINFORM - استانادا قوعامدىق ۆەلوجالداۋ جۇيەسى جاڭعىرتىلادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    В Алматы появятся новые электровелосипеды с оплатой по минутам
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    استانا قالاسىندا ۆەلوينفراقۇرىلىمدى اۋقىمدى جاڭارتۋ جوسپارلانىپ وتىر. جوبا قوعامدىق ۆەلوجالداۋ قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.

    — جاڭعىرتۋ اياسىندا 1300 ەلەكترلى ۆەلوسيپەد، سونداي- اق جەلىنى 195 ۆەلوستانساعا دەيىن كەڭەيتۋ كوزدەلگەن. ۆەلوشەرينگ جۇيەسى ەلوردادا 2014 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەدى جانە قالالىق كولىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى. قازىر ۆەلوجولداۋ جۇيەسىندە 155 ستانسا جانە شامامەن 750 ۆەلوسيپەد بار، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    جاڭارتۋ جابدىقتاردىڭ توزۋىمەن جانە جۇيە جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ قاجەتتىلىگىمەن بايلانىستى.

    جوبانى ىسكە اسىرۋ سەرۆيس سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، قامتۋدى كەڭەيتۋگە جانە ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا زاماناۋي ءارى ەكولوگيالىق تازا كولىك ءتۇرىن ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    بۇدان بۇرىن استاناداعى 17 پاركينگ جەكە مەنشىككە ساتىلاتىنى ايتىلدى.

    Бақытжол Кәкеш
