ەلوردا مەكتەپتەرىندە اس ءمازىرى جاڭاردى: وقۋشىلارعا ۇلتتىق تاعام بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك جالپى ءبىلىم بەرەتىن ۇيىمدارىندا 1- ساۋىردەن باستاپ اس ءمازىرى جاڭارتىلدى. بۇل باستاما مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا جانە دۇرىس تاماقتانۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جاڭا ءمازىردى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بىرىگىپ ازىرلەگەن مەكتەپتەگى تاماقتانۋدىڭ جاڭا ستاندارتىنىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى جۇزەگە اسىرىلدى.
اتالعان ستاندارت بالالاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىن، فيزيولوگيالىق قاجەتتىلىكتەرىن جانە زاماناۋي تاعامتانۋ تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەندى. سونداي-اق قازاق تاعامتانۋ اكادەمياسىنىڭ ساراپشىلارى قاتىسىپ، عىلىمي نەگىزدەلگەن ۇسىنىستار ەنگىزدى.
جاڭارتىلعان اس ءمازىرىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ونىڭ تەڭگەرىمدىلىگى مەن پايدالى قۇرامىنىڭ ارتۋى. راتسيوندا ەت، بالىق، قۇس ەتى، ءسۇت ونىمدەرى، سونداي-اق جاڭا پىسكەن كوكونىستەر مەن جەمىستەردىڭ ۇلەسى كوبەيتىلگەن. بۇل بالالاردىڭ اعزاسىن قاجەتتى اقۋىزدارمەن، دارۋمەندەرمەن جانە ميكروەلەمەنتتەرمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار دەنساۋلىققا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن ونىمدەر مازىردەن الىنىپ تاستالدى. اتاپ ايتقاندا، تۇز، قانت جانە قانىققان مايلار مولشەرى جوعارى تاعامدار، شۇجىق ونىمدەرى، فاستفۋد (پيتستسا، حوت-دوگتار)، قۇرامىندا قوسىلعان قانتى بار شىرىندار، سپرەدتەر جانە كونسەرۆانتتارى بار ونىمدەر ەندى ۇسىنىلمايدى.
جاڭا مازىردە اس قۇرامىندا ەتتەن، بالىقتان نەمەسە قۇس ەتىنەن دايىندالعان ىستىق تاعامدار بار. سونىمەن بىرگە تۇتاس ءداندى داقىلدار، كوكونىستەر، جەمىستەر مەن ءسۇت ونىمدەرىن كەڭىنەن پايدالانۋ كوزدەلگەن.
استانا مەكتەپتەرىندە سونداي-اق مەكتەپ تاماقتانۋىنا ۇلتتىق كومپونەنت ەنگىزۋ باستاماسى ىسكە اسىرىلۋدا. بۇل «ۇلتتىق مەكتەپ اسحاناسى» جوباسى اياسىندا جۇزەگە اسىپ، وقۋشىلاردى ءداستۇرلى تاعامدارمەن تانىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ياعني، اپتانىڭ ءبىر كۇنىندە وقۋشىلارعا قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامى - اسىلعان ەت تە بەرىلەدى.
جاڭارتىلعان ءمازىردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ بىرنەشە دەڭگەيدە جۇرگىزىلەدى. بۇل مىندەت مەكتەپ اكىمشىلىكتەرىنە جۇكتەلىپ، استانا قالاسىنىڭ ءبىلىم باسقارماسى تاراپىنان ۇيلەستىرىلەدى. سونىمەن قاتار اتا- انالار قاۋىمداستىعى وكىلدەرى كىرەتىن براكەراجدىق كوميسسيالار دا مونيتورينگ جۇرگىزەدى.
جالپى العاندا، مەكتەپ اس ءمازىرىن جاڭارتۋ - ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى ماڭىزدى رەفورمالاردىڭ ءبىرى. ول وقۋشىلاردىڭ دەنساۋلىعىن جاقسارتۋعا، دۇرىس تاماقتانۋ ادەتىن قالىپتاستىرۋعا جانە مەكتەپتەگى ءبىلىم بەرۋ ورتاسىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جۇيەلى شارا سانالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن قازاقستان قارۋلى كۇشتەرىندە اسكەري قىزمەتشىلەردى تاماقتاندىرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جاڭا ستاندارتتار ەنگىزىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.