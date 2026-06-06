ەلوردا ساياباقتارىندا تەگىن يوگا جاتتىعۋلارى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا الداعى ءۇش اي بويى اشىق اسپان استىندا تەگىن يوگا جاتتىعۋلارى وتەدى. ءىس-شارانى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن قالالىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى ۇيىمداستىرادى. بۇل تۋرالى ەلوردانىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، تەگىن يوگا ساباقتارى 8-ماۋسىم مەن 8-قىركۇيەك ارالىعىندا ەلوردانىڭ التى ساياباعىندا اپتاسىنا ءۇش رەت وتكىزىلەدى.
- بۇل يوگا جاتتىعۋلارىن بيىل ەكىنشى جىل قاتارىنان وتكىزىپ وتىرمىز. وتكەن جىلى 1000-نان استام قاتىسۋشى بولدى. يوگاعا سۇرانىس جوعارى. جاتتىعۋلار بارلىق جاس ساناتىنداعى تۇرعىندارعا ارنالعان. ءىس-شارا تولىقتاي تەگىن، الدىن الا تىركەلۋدىڭ قاجەتى جوق. تەك call-center نومىرىنە حابارلاسىپ، وتەتىن ورىننىڭ ناقتى ورنالاسقان جەرىن ءبىلۋ جەتكىلىكتى.
تەگىن جاتتىعۋلار ەسىل، نۇرا، الماتى، سارايشىق جانە بايقوڭىر اۋداندارىنداعى ساياباقتاردا اپتاسىنا ءۇش رەت - دۇيسەنبى، سارسەنبى جانە جۇما كۇندەرى ساعات 19:00- 20:00 ارالىعىندا وتەدى. قالا تۇرعىندارى وزىنە ىڭعايلى ءارى جاقىن ورىندى تاڭداپ، جۇمىستان كەيىن ەركىن قاتىسا الادى. ساباقتاردى كاسىبي يوگا جاتتىقتىرۋشىلارى جۇرگىزەدى، - دەدى استانا قالاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى مادينا ايتقاليەۆا.
يوگا جاتتىعۋلارى وتەتىن ورىندار:
• ەسىل اۋدانى — «جەتىسۋ» ساياباعى؛
• ەسىل اۋدانى — «سامال» ساياباعى؛
• نۇرا اۋدانى — ورتالىق قالالىق ساياباق؛
• الماتى اۋدانى — «جەرۇيىق» ساياباعى؛
• سارايشىق اۋدانى — پرەزيدەنتتىك ساياباق؛
• بايقوڭىر اۋدانى — اتاتۇرىك ساياباعى.
جاتتىعۋلاردىڭ ناقتى كەستەسى مەن تولىق اقپارات استانا قالاسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ رەسمي سايتىندا جانە الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىندا جاريالانىپ وتىرادى.
جاتتىعۋلار بويىنشا قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن: Call-center: +7(77762)15954
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلوردادا 21- ماۋسىمدا 11- حالىقارالىق يوگا كۇنى اتالىپ وتەدى.