KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلوردا ساياباقتارىندا تەگىن يوگا جاتتىعۋلارى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا الداعى ءۇش اي بويى اشىق اسپان استىندا تەگىن يوگا جاتتىعۋلارى وتەدى. ءىس-شارانى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن قالالىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى ۇيىمداستىرادى. بۇل تۋرالى ەلوردانىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.

    Астанада ашық аспан астында тегін йога жаттығулары өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

    ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، تەگىن يوگا ساباقتارى 8-ماۋسىم مەن 8-قىركۇيەك ارالىعىندا ەلوردانىڭ التى ساياباعىندا اپتاسىنا ءۇش رەت وتكىزىلەدى.

    - بۇل يوگا جاتتىعۋلارىن بيىل ەكىنشى جىل قاتارىنان وتكىزىپ وتىرمىز. وتكەن جىلى 1000-نان استام قاتىسۋشى بولدى. يوگاعا سۇرانىس جوعارى. جاتتىعۋلار بارلىق جاس ساناتىنداعى تۇرعىندارعا ارنالعان. ءىس-شارا تولىقتاي تەگىن، الدىن الا تىركەلۋدىڭ قاجەتى جوق. تەك call-center نومىرىنە حابارلاسىپ، وتەتىن ورىننىڭ ناقتى ورنالاسقان جەرىن ءبىلۋ جەتكىلىكتى.

    تەگىن جاتتىعۋلار ەسىل، نۇرا، الماتى، سارايشىق جانە بايقوڭىر اۋداندارىنداعى ساياباقتاردا اپتاسىنا ءۇش رەت - دۇيسەنبى، سارسەنبى جانە جۇما كۇندەرى ساعات 19:00- 20:00 ارالىعىندا وتەدى. قالا تۇرعىندارى وزىنە ىڭعايلى ءارى جاقىن ورىندى تاڭداپ، جۇمىستان كەيىن ەركىن قاتىسا الادى. ساباقتاردى كاسىبي يوگا جاتتىقتىرۋشىلارى جۇرگىزەدى، - دەدى استانا قالاسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى مادينا ايتقاليەۆا.

    يوگا جاتتىعۋلارى وتەتىن ورىندار:

    • ەسىل اۋدانى — «جەتىسۋ» ساياباعى؛

    • ەسىل اۋدانى — «سامال» ساياباعى؛

    • نۇرا اۋدانى — ورتالىق قالالىق ساياباق؛

    • الماتى اۋدانى — «جەرۇيىق» ساياباعى؛

    • سارايشىق اۋدانى — پرەزيدەنتتىك ساياباق؛

    • بايقوڭىر اۋدانى — اتاتۇرىك ساياباعى.

    جاتتىعۋلاردىڭ ناقتى كەستەسى مەن تولىق اقپارات استانا قالاسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ رەسمي سايتىندا جانە الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىندا جاريالانىپ وتىرادى.

    جاتتىعۋلار بويىنشا قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن: Call-center: +7(77762)15954

    ەسكە سالا كەتەيىك، ەلوردادا 21- ماۋسىمدا 11- حالىقارالىق يوگا كۇنى اتالىپ وتەدى.

    Йога
    Фото: Астана әкімдігі
    Елордада Халықаралық йога күніне орай ашық жаттығу өтеді
    Фото: Астана әкімдігі

     

    سپورت
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور