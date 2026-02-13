ق ز
    ۇلتتار ليگاسى: قازاقستان قۇراماسىنىڭ ويىن كۇنتىزبەسى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ 2026/27 -جىلعى UEFA ۇلتتار ليگاسىنداعى ويىن كۇنتىزبەسى بەلگىلى بولدى.

    футбол
    Фото: Мақсат Шағирбаев/ Kazinform

    وتانداستارىمىز الداعى ماۋسىمدا с ليگاسىنىڭ ءۇشىنشى توبىندا وينايتىن بولدى.

    قارسىلاستارى - سلوۆاكيا، فارەر ارالدارى جانە مولدوۆا.

    بۇل توپتاعى جەڭىمپاز قۇراما الداعى ماۋسىمدا В ليگاسىندا سىنعا تۇسەدى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ ويىن كەستەسى (استانا ۋاقىتىمەن)

    26 -قىركۇيەك. 21:00. فارەر ارالدارى - قازاقستان

    29 -قىركۇيەك. 23:45 سلوۆاكيا - قازاقستان

    2 -قازان. 19:00. قازاقستان - مولدوۆا

    6 -قازان. 19:00. قازاقستان - فارەر ارالدارى

    14- قاراشا. 00:45. مولدوۆا - قازاقستان

    16- قاراشا. 20:00. قازاقستان - سلوۆاكيا.

    ايتا كەتسەك، 2024 -جىلى قازاقستان قۇراماسى В ليگاسىندا سىنعا ءتۇستى. ءوز توبىندا نورۆەگيا، اۆستريا، سلوۆەنيانى العا سالىپ، ءتورتىنشى ورىندى مىسە تۇتتى.

    ءوز الاڭىندا نورۆەگيامەن 0:0 ەسەبىمەن ويناسا، سىرت الاڭدا ولارعا 0:5 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى.

    ال سلوۆەنياعا 0:3, 0:1، اۋسترياعا 0:4, 0:2 ەسەبىمەن جەڭىلدى.

    ۇلتتار ليگاسى 2018 -جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن پورتۋگاليا، فرانسيا، يسپانيا قۇرامالارى چەمپيون اتاندى.

    اۆتور

    اقبوتا تۇرسىنبەك

