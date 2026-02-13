ۇلتتار ليگاسى: قازاقستان قۇراماسىنىڭ ويىن كۇنتىزبەسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ 2026/27 -جىلعى UEFA ۇلتتار ليگاسىنداعى ويىن كۇنتىزبەسى بەلگىلى بولدى.
وتانداستارىمىز الداعى ماۋسىمدا с ليگاسىنىڭ ءۇشىنشى توبىندا وينايتىن بولدى.
قارسىلاستارى - سلوۆاكيا، فارەر ارالدارى جانە مولدوۆا.
بۇل توپتاعى جەڭىمپاز قۇراما الداعى ماۋسىمدا В ليگاسىندا سىنعا تۇسەدى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ويىن كەستەسى (استانا ۋاقىتىمەن)
26 -قىركۇيەك. 21:00. فارەر ارالدارى - قازاقستان
29 -قىركۇيەك. 23:45 سلوۆاكيا - قازاقستان
2 -قازان. 19:00. قازاقستان - مولدوۆا
6 -قازان. 19:00. قازاقستان - فارەر ارالدارى
14- قاراشا. 00:45. مولدوۆا - قازاقستان
16- قاراشا. 20:00. قازاقستان - سلوۆاكيا.
ايتا كەتسەك، 2024 -جىلى قازاقستان قۇراماسى В ليگاسىندا سىنعا ءتۇستى. ءوز توبىندا نورۆەگيا، اۆستريا، سلوۆەنيانى العا سالىپ، ءتورتىنشى ورىندى مىسە تۇتتى.
ءوز الاڭىندا نورۆەگيامەن 0:0 ەسەبىمەن ويناسا، سىرت الاڭدا ولارعا 0:5 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى.
ال سلوۆەنياعا 0:3, 0:1، اۋسترياعا 0:4, 0:2 ەسەبىمەن جەڭىلدى.
ۇلتتار ليگاسى 2018 -جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن پورتۋگاليا، فرانسيا، يسپانيا قۇرامالارى چەمپيون اتاندى.
اۆتور
اقبوتا تۇرسىنبەك