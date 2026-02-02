ەلەنا رىباكينا قىسقا مەرزىمدە تابىس تابۋ جونىنەن رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى، الەمنىڭ 3-راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا اۋستراليا چەمپيوناتىنداعى جەڭىسى ارقاسىندا بىرەگەي ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
Tennis Up to Date سايتىنان ءمالىم ەتكەنىندەي، ە. رىباكينا قاراشا ايىنان بەرگى مەرزىمدە 7 ميلليون 996 مىڭ 892 دوللار (4 ميلليارد 48 ميلليون تەڭگەدەن استام) تابىس تاپتى.
بۇدان بۇرىن ءدال وسىنداي قىسقا ۋاقىت ىشىندە ەشكىم مۇنداي كورسەتكىشكە جەتپەگەن ەدى.
بۇل سەريا وتكەن جىلعى WTA قورىتىندى تۋرنيرىنەن باستالدى. وندا بىردە-ءبىر رەت جەڭىلمەگەن رىباكينا 5235 مىڭ دوللار تابىس تاپقان بولاتىن، بۇل دا رەكورد ەدى.
جاڭا جىلدى بريسبەندەگى (اۋستراليا) جارىستان باستاعان ەلەنا وندا شيرەك فينالعا دەيىن جەتتى. وسى ءۇشىن 37,460 مىڭ دوللار الدى.
ال اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنداعى چەمپيوندىق اتاعى ءۇشىن قازاقستاندىق تەننيسشىنىڭ ۇلەسىنە 2 ميلليون 724,432 مىڭ دوللار ءتيدى.
وسىلايشا، رىباكينا قىسقا مەرزىمدە ءۇش تۋرنيردە 8 ميلليونعا جۋىق تابىس تاپتى.
اۆتور
عايساعالي سەيتاق