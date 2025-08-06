ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا تەك ونلاين بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەندى قازاقستاندىقتارعا ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا الۋ ءۇشىن حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا بارۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل تۋرالى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى حابارلايدى.
ە س ق- نى ونلاين الۋ ءۇشىن كەلەسى قادامداردى جاساۋ قاجەت:
- egov.kz پورتالىنا نەمەسە http://pki.gov.kz سايتىنا تىركەلۋ كەرەك؛
- ۆەب-كامەرا ارقىلى بەت-الپەتتى سكانەرلەۋ ارقىلى سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋ كەرەك؛
- سايكەستەندىرۋ ءساتتى وتكەن جاعدايدا، ە س ق كىلتى بىردەن بەرىلەدى؛
- ەگەر سايكەستەندىرۋ ءساتسىز بولسا (مىسالى، دەرەكتەر بازاسىندا فوتوسۋرەتتىڭ بولماۋى)، پايدالانۋشىعا 5 رەت قايتا ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن وتە الماعان جاعدايدا، قولدانۋشى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا جۇگىنە الادى.
- اتالعان شارا ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەگىن قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە سيفرلىق جەكە باسىن ساقتاۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن. وسىلايشا، ە س ق- نى بوگدە ادامنىڭ يەلەنۋ مۇمكىندىگى جويىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
ەسكە سالايىق، ەندى بوگدە ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبانى قولدانعان جاعدايدا، جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
