    16:48, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا تەك ونلاين بەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - ەندى قازاقستاندىقتارعا ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا الۋ ءۇشىن حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا بارۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل تۋرالى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى حابارلايدى.

    эцқ
    Фото: Kazinform

    ە س ق- نى ونلاين الۋ ءۇشىن كەلەسى قادامداردى جاساۋ قاجەت:

    - egov.kz پورتالىنا نەمەسە http://pki.gov.kz سايتىنا تىركەلۋ كەرەك؛

    - ۆەب-كامەرا ارقىلى بەت-الپەتتى سكانەرلەۋ ارقىلى سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋ كەرەك؛

    - سايكەستەندىرۋ ءساتتى وتكەن جاعدايدا، ە س ق كىلتى بىردەن بەرىلەدى؛

    - ەگەر سايكەستەندىرۋ ءساتسىز بولسا (مىسالى، دەرەكتەر بازاسىندا فوتوسۋرەتتىڭ بولماۋى)، پايدالانۋشىعا 5 رەت قايتا ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.

    بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن وتە الماعان جاعدايدا، قولدانۋشى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا جۇگىنە الادى.

    - اتالعان شارا ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەگىن قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە سيفرلىق جەكە باسىن ساقتاۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن. وسىلايشا، ە س ق- نى بوگدە ادامنىڭ يەلەنۋ مۇمكىندىگى جويىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.

    ەسكە سالايىق، ەندى بوگدە ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبانى قولدانعان جاعدايدا، جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.

    اۆتور

    داۋلەت ىزتىلەۋ

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
