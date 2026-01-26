ەلدە زاڭسىز شىعارىلعان اكتيۆتەردى قايتارۋ تەتىگى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM — باس پروكۋرور 2026 -جىلعى 6 -قاڭتارداعى بۇيرىعىمەن باس پروكۋراتۋرانىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ قىزمەتى تۋرالى ەرەجەنى بەكىتتى.
اكتيۆتەردى قايتارۋ قىزمەتى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەسى.
قىزمەت قۇرامىنا مىنالار كىرەدى:
— مونيتورينگ، تالداۋ جانە تەكسەرۋلەر باسقارماسى؛
— اكتيۆتەردى قايتارۋ شارالارى باسقارماسى؛
— باس پروكۋروردىڭ اعا كومەكشىسى (ۇيىمداستىرۋ- باقىلاۋ جۇمىستارى)؛
— باس پروكۋروردىڭ كومەكشىسى (حالىقارالىق بايلانىستار جونىندەگى).
قىزمەتتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى:
— «مەملەكەتكە زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەردى قايتارۋ تۋرالى» زاڭدا كوزدەلگەن وكىلەتتىكتەر شەگىندە زاڭسىز الىنعان اكتيۆتەردى انىقتاۋ جانە مەملەكەتكە قايتارۋ؛
— زاڭسىز يەمدەنىلگەن، ونىڭ ىشىندە شەتەلگە شىعارىلعان اكتيۆتەردى مەملەكەتكە قايتارۋعا باعىتتالعان شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ؛
— اكتيۆتەردى قايتارۋ سالاسىندا حالىقارالىق- قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ؛
— ق ر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە جانە پرەزيدەنت اكتىلەرىنە سايكەس وزگە دە مىندەتتەردى ورىنداۋ.
قىزمەتتىڭ فۋنكسيالارى:
— مەملەكەت اتىنان جانە ونىڭ مۇددەسى ءۇشىن اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋ؛
— زاڭسىز يەمدەنۋ مەن اكتيۆتەردى شىعارۋعا قارسى ءىس- قيمىل جاساۋ جانە ولاردى قايتارۋ ماقساتىندا اقپاراتتى مونيتورينگتەۋ، تالداۋ، جيناۋ، وڭدەۋ، جۇيەلەۋ جانە باعالاۋ؛
— قايتارۋعا جاتاتىن اكتيۆتەرگە اۋديت جۇرگىزۋ جانە باعالاۋ، ونىڭ ىشىندە ءۇشىنشى تۇلعالاردى تارتۋ ارقىلى؛
— اكتيۆتەردىڭ زاڭدى جولمەن الىنعانىن (شىعۋ تەگىن) تەكسەرۋ؛
— مەملەكەتتىك ورگانداردان، ۇيىمداردان، كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىنەن جانە لاۋازىمدى تۇلعالاردان زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن اقپارات پەن ماتەريالدار سۇراتۋ؛
— زاڭدا كوزدەلگەن الەۋەتتى سۋبەكتىلەرگە جانە ولاردىڭ اففيلييرلەنگەن تۇلعالارىنا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەردى تىركەۋ جانە (نەمەسە) جۇرگىزۋ؛
— اكتيۆتەردى ەرىكتى تۇردە قايتارۋ تۋرالى جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ وتىنىشتەرىن قاراۋ جانە ولار بويىنشا شەشىم قابىلداۋ؛
— مۇلىكتى تاركىلەۋ جانە اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى حالىقارالىق تاجىريبەنى زەردەلەۋ؛
— اكتيۆتەردى قايتارۋ ناتيجەلەرىنىڭ زاڭدىلىعى مەن اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ؛
— زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەردى مەملەكەتكە قايتارۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءتيىمدى قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ؛
— كونستيتۋتسيالىق زاڭداردا، زاڭداردا، پرەزيدەنت پەن باس پروكۋروردىڭ اكتىلەرىندە كوزدەلگەن وزگە دە فۋنكتسيالاردى ورىنداۋ.
قىزمەتكە جۇكتەلگەن مىندەتتەر مەن فۋنكسيالاردىڭ ورىندالۋىنا جەكە جاۋاپكەرشىلىك قىزمەت باسشىسىنا جۇكتەلەدى.
قىزمەتتەگى جالپى جانە قۇپيا ءىس جۇرگىزۋ پروكۋراتۋرا ورگاندارىنداعى قۇجات اينالىمى قاعيدالارىنا جانە قۇپيالىق رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ۇيىمداستىرۋ- وكىمدىك اكتىلەرگە سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
اتالعان بۇيرىق 2026 -جىلعى 6- قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، زاڭسىز اكتيۆتەردى ەلگە قايتارۋ ارقىلى الەۋمەتتىك ادىلدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ - كونيۋكتۋرا نە بولماسا جۇرتقا جاعۋ ءۇشىن جاسالعان ساياسي ناۋقان ەمەس. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتقان ەدى.