ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:07, 06 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەلدە قىزمەتىن ادال اتقارمايتىن قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ ءتىزىلىمى قۇرىلادى

    استانا. KAZINFORM - «اشىق ن ق ا» پورتالىندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترىنىڭ «جوسىقسىز قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ ءتىزىلىمىن قالىپتاستىرۋ جانە جۇرگىزۋ جونىندەگى ۇلگىلىك قاعيدالاردى بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىعىنىڭ جوباسى جاريالاندى.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    بۇيرىق جوباسى قىزمەتىن ادال اتقارمايتىن قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ ءتىزىلىمىن قالىپتاستىرۋ جانە جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ايقىندايتىن ۇلگىلىك قاعيدالاردى بەكىتەدى. ءتىزىلىم سالىنىپ جاتقان وبەكتىلەر ورنالاسقان جەرى بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان (ج ا ءو) تاراپىنان تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ۇلەستىك قاتىسۋدىڭ ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى ەلەكتروندىق نىساندا جۇرگىزىلەدى.

    ءتىزىلىمنىڭ تاۋەكەلگە باعدارلانعان قۇرىلىمى جانە 4 ساناتى بەلگىلەنەدى:
    - 1-سانات - حابارلامالىق؛
    - 2-سانات - تاۋەكەلى جوعارى؛
    - 3-سانات - زاڭدا كوزدەلگەن نەگىزدەر بويىنشا؛
    - 4-سانات - پروبلەمالىق نىساندار.

    تىزىلىمگە ەنگىزىلەتىن مالىمەتتەردىڭ قۇرامى، اقپارات كوزدەرى، سونداي-اق دەرەكتەردى تولىق، دۇرىس جانە ۋاقتىلى ەنگىزۋ جونىندەگى ج ا ءو- نىڭ مىندەتتەرى ايقىندالادى.

    - تىزىلىمگە ەنگىزۋدىڭ سالدارى (كۇشەيتىلگەن باقىلاۋ؛ 3- 4-ساناتتار بويىنشا ۇلەسكەرلەردىڭ قاراجاتىن تارتۋعا شەكتەۋ)، اشىق اقپاراتتى ۇسىنۋ ءتارتىبى جانە جاو شەشىمدەرىنە شاعىمدانۋ ءتارتىبى بەكىتىلەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    مينيسترلىك اقپاراتىنا قاراعاندا، بۇيرىق جوباسى قۇرىلىس سالۋشىلار مەن پروبلەمالىق نىسانداردى ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي، تۇسىنىكتى جانە تاۋەكەلگە باعدارلانعان تەتىگىن قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق ۇلەسكەرلەردىڭ قۇقىقتىق قورعالۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە قۇرىلىس سالۋشىنى/وبەكتىنى تاڭداۋدا تاۋەكەلدەردى تومەندەتۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. بۇدان بولەك، قۇجاتتا نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ءتارتىبىن كۇشەيتۋ جانە ۇلەستىك تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ، مالىمەتتەردى تىزىلىمگە ەنگىزۋ/شىعارۋ جانە قاتىسۋشىلاردى حاباردار ەتۋ بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ (ج ا ءو) ءبىرىزدى تاجىريبەسىن قامتاماسىز ەتۋ.

    قۇجات جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋدا 20 -ساۋىرگە دەيىن بولادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلەستىك قۇرىلىستا قانداي زاڭنامالىق وزگەرىستەر بولعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    رۋسلان عابباسوۆ

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار