ەلدە قىزمەتىن ادال اتقارمايتىن قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ ءتىزىلىمى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - «اشىق ن ق ا» پورتالىندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترىنىڭ «جوسىقسىز قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ ءتىزىلىمىن قالىپتاستىرۋ جانە جۇرگىزۋ جونىندەگى ۇلگىلىك قاعيدالاردى بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىعىنىڭ جوباسى جاريالاندى.
بۇيرىق جوباسى قىزمەتىن ادال اتقارمايتىن قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ ءتىزىلىمىن قالىپتاستىرۋ جانە جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ايقىندايتىن ۇلگىلىك قاعيدالاردى بەكىتەدى. ءتىزىلىم سالىنىپ جاتقان وبەكتىلەر ورنالاسقان جەرى بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان (ج ا ءو) تاراپىنان تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ۇلەستىك قاتىسۋدىڭ ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى ەلەكتروندىق نىساندا جۇرگىزىلەدى.
ءتىزىلىمنىڭ تاۋەكەلگە باعدارلانعان قۇرىلىمى جانە 4 ساناتى بەلگىلەنەدى:
- 1-سانات - حابارلامالىق؛
- 2-سانات - تاۋەكەلى جوعارى؛
- 3-سانات - زاڭدا كوزدەلگەن نەگىزدەر بويىنشا؛
- 4-سانات - پروبلەمالىق نىساندار.
تىزىلىمگە ەنگىزىلەتىن مالىمەتتەردىڭ قۇرامى، اقپارات كوزدەرى، سونداي-اق دەرەكتەردى تولىق، دۇرىس جانە ۋاقتىلى ەنگىزۋ جونىندەگى ج ا ءو- نىڭ مىندەتتەرى ايقىندالادى.
- تىزىلىمگە ەنگىزۋدىڭ سالدارى (كۇشەيتىلگەن باقىلاۋ؛ 3- 4-ساناتتار بويىنشا ۇلەسكەرلەردىڭ قاراجاتىن تارتۋعا شەكتەۋ)، اشىق اقپاراتتى ۇسىنۋ ءتارتىبى جانە جاو شەشىمدەرىنە شاعىمدانۋ ءتارتىبى بەكىتىلەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
مينيسترلىك اقپاراتىنا قاراعاندا، بۇيرىق جوباسى قۇرىلىس سالۋشىلار مەن پروبلەمالىق نىسانداردى ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي، تۇسىنىكتى جانە تاۋەكەلگە باعدارلانعان تەتىگىن قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق ۇلەسكەرلەردىڭ قۇقىقتىق قورعالۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە قۇرىلىس سالۋشىنى/وبەكتىنى تاڭداۋدا تاۋەكەلدەردى تومەندەتۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. بۇدان بولەك، قۇجاتتا نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ءتارتىبىن كۇشەيتۋ جانە ۇلەستىك تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ، مالىمەتتەردى تىزىلىمگە ەنگىزۋ/شىعارۋ جانە قاتىسۋشىلاردى حاباردار ەتۋ بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ (ج ا ءو) ءبىرىزدى تاجىريبەسىن قامتاماسىز ەتۋ.
قۇجات جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋدا 20 -ساۋىرگە دەيىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلەستىك قۇرىلىستا قانداي زاڭنامالىق وزگەرىستەر بولعانىن جازعان ەدىك.
رۋسلان عابباسوۆ